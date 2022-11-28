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Мать мобилизованного белгородца попала на встречу с Путиным

Сегодня, 08:54
Фото: kremlin.ru
Встреча состоялась 25 ноября, её провели в преддверии Дня матери. Одной из участниц мероприятия была домохозяйка из Старого Оскола Елена Алексеева, пишет РИА «Новости». Женщина — мать двоих сыновей, один из них в ходе участия в СВО был ранен.
Сюжет
СВО

25 ноября в Ново-Огарёве президент РФ Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников спецоперации. Событие приурочили ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

На встречу с президентом позвали 17 женщин из разных регионов страны. Одна из них — домохозяйка их Старого Оскола Елена Алексеева. У женщины двое сыновей. Младшего сына Евгения мобилизовали в сентябре. В ходе СВО мужчину ранило, сейчас он лечится в госпитале в Ростове-на-Дону.

Фото: kremlin.ru

Кроме этого, во встрече участвовали матери военнослужащих из Чечни, Якутии, Еврейской АО, Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Дагестана, Тульской области, Хакасии, ЛНР, Санкт-Петербурга, Краснодара, Рязани.

Отметим, что в честь Дня матери военнослужащие, стоящие на границе Белгородской области, записали видеопоздравление. Его они передали через волонтёров. 

Военнослужащие из Белгородской области записали видео с поздравлениями ко Дню матери
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Старый Оскол#Владимир Путин#Встреча#Мать#День матери#Мобилизованный
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