Мать мобилизованного белгородца попала на встречу с Путиным

25 ноября в Ново-Огарёве президент РФ Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников спецоперации. Событие приурочили ко Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
На встречу с президентом позвали 17 женщин из разных регионов страны. Одна из них — домохозяйка их Старого Оскола Елена Алексеева. У женщины двое сыновей. Младшего сына Евгения мобилизовали в сентябре. В ходе СВО мужчину ранило, сейчас он лечится в госпитале в Ростове-на-Дону.
Кроме этого, во встрече участвовали матери военнослужащих из Чечни, Якутии, Еврейской АО, Москвы и Подмосковья, Ростовской области, Дагестана, Тульской области, Хакасии, ЛНР, Санкт-Петербурга, Краснодара, Рязани.
Отметим, что в честь Дня матери военнослужащие, стоящие на границе Белгородской области, записали видеопоздравление. Его они передали через волонтёров.