Мать мобилизованного белгородца попала на встречу с Путиным

На встречу с президентом позвали 17 женщин из разных регионов страны. Одна из них — домохозяйка их Старого Оскола Елена Алексеева. У женщины двое сыновей. Младшего сына Евгения мобилизовали в сентябре. В ходе СВО мужчину ранило, сейчас он лечится в госпитале в Ростове-на-Дону.