Как беженцам с Украины получить регистрацию в Белгородской области?

Женщина пожаловалась в прямом эфире главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, что в городе невозможно временно зарегистрироваться, а от этого зависит материальное состояние беженцев: им не выдают пособия, их не устраивают на работу.
Без регистрации нельзя ничего оформить, а работа очень нужна. Нас три человека без средств к существованию. Хорошо, что есть знакомые, которые помогли материально и с жильём. Такая проблема не только у нас. Неужели нельзя выделить общежитие, где бы регистрировали беженцев? Мы медицинское освидетельствование прошли, но оформить зелёную карту для работы не можем – нужна регистрация.
объяснила беженка.
Андрей Чесноков ответил женщине, что для получения зелёной карты регистрация не нужна.
Уточнил у отдела по вопросам миграции: зелёную карту можно оформить и без регистрации. Так же, как и подать документы для оформления гражданства РФ.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа
Напомним, что некоторые беженцы из Донбасса вовремя не получили положенные выплаты из-за волокиты с документами.