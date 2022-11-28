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Как беженцам с Украины получить регистрацию в Белгородской области?

Сегодня, 16:47
Фото: 1MI
Заполнение документов

Беженцы из Украины не могут зарегистрироваться в Белгородской области

Беженка пожаловалась, что в Старом Осколе невозможно зарегистрироваться, а это необходимо, чтобы получить работу и пособия. На вопрос женщины в прямом эфире ответил глава горокруга Андрей Чесноков.
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Беженцы

Женщина пожаловалась в прямом эфире главы Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова, что в городе невозможно временно зарегистрироваться, а от этого зависит материальное состояние беженцев: им не выдают пособия, их не устраивают на работу.

Без регистрации нельзя ничего оформить, а работа очень нужна. Нас три человека без средств к существованию. Хорошо, что есть знакомые, которые помогли материально и с жильём. Такая проблема не только у нас. Неужели нельзя выделить общежитие, где бы регистрировали беженцев? Мы медицинское освидетельствование прошли, но оформить зелёную карту для работы не можем – нужна регистрация.
объяснила беженка.

Андрей Чесноков ответил женщине, что для получения зелёной карты регистрация не нужна.

Уточнил у отдела по вопросам миграции: зелёную карту можно оформить и без регистрации. Так же, как и подать документы для оформления гражданства РФ.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского городского округа

Напомним, что некоторые беженцы из Донбасса вовремя не получили положенные выплаты из-за волокиты с документами. 

В Белгородской области беженцы не получили выплаты из-за волокиты с документами
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#Александра Склярова#Общество#Беженцы#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Регистрация
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