Главы районов Белгородской области будут лично отчитываться Гладкову об уборке снега

Во время оперсовещания правительства области 28 ноября губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в области выросло количество обращений от белгородцев из-за погодных условий. За неделю от жителей региона поступило 777 сообщений об отсутствии уборки снега и ремонта дорог.
Техника приобретена, находится в вашем распоряжении. Мы выстроили систему, которая позволяет осуществлять мониторинг за ходом выполнения работ. Мы посмотрим итоги работы каждого муниципального образования. Необходимо на этой неделе провести дополнительное совещание. Глав муниципалитетов, которые не справились, приглашаем на совещание с докладом.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что в докладе должна быть представлена информация не о количестве задействованной техники в уборке снега, а о мерах, которые предпринимаются: «По моим ощущениям, для некоторых глав снегопад начался неожиданно».
Напомним, на прошлой неделе коммунальщики также не успевали убирать последствия непогоды на дорогах.