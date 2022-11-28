Глава РЭО Буцаев призвал не допустить мусорный коллапс в регионах в Новый год

Мониторинг предусматривает прямую связь с регоператорами, а также ведение анализа данных о происшествиях в отрасли обращения с ТКО, в рамках которого применяется современная система «РЭО Радар». Специалисты будут осуществлять также почасовой анализ медийного поля: работы соцсетей и массмедиа. Буцаев акцентировал внимание на том, что оперативное поступление данных обо всех неполадках дает федеральному центру возможность вовремя подключаться к процессам. Как следствие, регионы незамедлительно получают от него административную и консультативную помощь.