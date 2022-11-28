Глава РЭО Буцаев призвал не допустить мусорный коллапс в регионах в Новый год

В 284 зонах деятельности региональных операторов на территориях 84 российских субъектов работает в настоящее время 181 компания, сообщают корреспонденты 360tv.ru.
Мониторинг предусматривает прямую связь с регоператорами, а также ведение анализа данных о происшествиях в отрасли обращения с ТКО, в рамках которого применяется современная система «РЭО Радар». Специалисты будут осуществлять также почасовой анализ медийного поля: работы соцсетей и массмедиа. Буцаев акцентировал внимание на том, что оперативное поступление данных обо всех неполадках дает федеральному центру возможность вовремя подключаться к процессам. Как следствие, регионы незамедлительно получают от него административную и консультативную помощь.
Из заявления Буцаева следует, что в период новогодних праздников в некоторых субъектах страны нередко фиксируют сбои с вывозом мусора. Однако население должно получать эту услугу стабильно, что предусмотрено развитием экономики замкнутого цикла.
«Ведь с того момента, когда отходы отправляются в бак, у них появляется шанс быть повторно использованными после правильной утилизации, — пояснил глава РЭО. — Для этого мы также работаем над совершенствованием института РОП, формированием циклической экономики и стимулами для бизнеса к переходу на продукцию из вторсырья».
Российские регионы сталкиваются с коллапсами в основном по причине того, что в праздники образуются, как правило, гораздо большие объемы отходов, а наряду с этим из-за неблагоприятных погодных условий значительно ухудшается дорожная проходимость.
Члены кабинета министров России ранее выступили с инициативой о внесении в перечень инициатив социально-экономического развития государства на период до 2030 года нового национального проекта, курировать который поручили РЭО. Речь идет о проекте «Экономика замкнутого цикла», ориентированном на решение самых актуальных проблем для отрасли обращения с ТКО. До 2024 года построят восемь экотехнопарков в таких субъектах, как Подмосковье, Приморье, Ставрополье, Краснодарский край, Челябинская, Ленинградская, Новосибирская и Нижегородская области.
В экотехнопарках будут созданы комплексы, специализирующиеся на утилизации ТКО. Благодаря появлению этих заводов в хозяйственный оборот начнут ежегодно вовлекать в пределах 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов, заключил Буцаев.