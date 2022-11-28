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Гладков предложил изменить архитектурный вид страшных ФАПов в Белгородской области

Сегодня, 07:23
Всего в 2023 году на территории региона планируют построить пять новых ФАПов. Глава региона Вячеслав Гладков предложил изменить их внешний вид. По мнению губернатора, сейчас объекты страшные.

Как сообщил заместитель главы региона Владимир Базаров, в 2023 году на территории области построят пять новых ФАПов. Часть объектов капитально отремонтируют. По трём будущим ФАПам уже есть экспертное заключение, а два объекта находятся на стадии проектирования.

Фото: Скрин прямой трансляции оперсовещания

Чиновник также отметил, что внешне это будут такие же модули, которые возводились и ранее. Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, почему нет возможности изменить архитектурный облик этих объектов.

В качестве положительного примера губернатор привёл объекты, которые в настоящее время область приобретает и устанавливается на лыжероллерной трассе «Олимпия».

Современные, красивые, с большим количеством света, просторные. Зачем нам нужно покупать в Иркутске? Почему мы не можем сделать сами?
Вячеслав Гладков

Базаров ответил, что у ФАПов есть своя специфика.

Посмотрите объекты, как пример, то, что мы делаем на «Олимпии». Я понимаю, что должны быть требования. Жду предложения. Меня не устраивает архитектура. Реально страшные. Мы же говорим, что сёла должны быть красивыми, с красивой архитектурой, дорожками. Посмотрите, насколько сильно отличаются не в лучшую сторону от тех объектов, которые строят наши агропредприятия. Я считаю, что архитектуру нужно поменять.
Вячеслав Гладков

Базаров отметил, что до конца недели профильное ведомство соберёт все предложения, которые есть на рынке по медицинским модулям, и представит главе региона.

 

Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Фап#Фасад#Архитектура#Медицина
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