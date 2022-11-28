Гладков предложил изменить архитектурный вид страшных ФАПов в Белгородской области

Как сообщил заместитель главы региона Владимир Базаров, в 2023 году на территории области построят пять новых ФАПов. Часть объектов капитально отремонтируют. По трём будущим ФАПам уже есть экспертное заключение, а два объекта находятся на стадии проектирования.