Гладков предложил изменить архитектурный вид страшных ФАПов в Белгородской области

Как сообщил заместитель главы региона Владимир Базаров, в 2023 году на территории области построят пять новых ФАПов. Часть объектов капитально отремонтируют. По трём будущим ФАПам уже есть экспертное заключение, а два объекта находятся на стадии проектирования.
Чиновник также отметил, что внешне это будут такие же модули, которые возводились и ранее. Глава региона Вячеслав Гладков поинтересовался, почему нет возможности изменить архитектурный облик этих объектов.
В качестве положительного примера губернатор привёл объекты, которые в настоящее время область приобретает и устанавливается на лыжероллерной трассе «Олимпия».
Современные, красивые, с большим количеством света, просторные. Зачем нам нужно покупать в Иркутске? Почему мы не можем сделать сами?
Вячеслав Гладков
Базаров ответил, что у ФАПов есть своя специфика.
Посмотрите объекты, как пример, то, что мы делаем на «Олимпии». Я понимаю, что должны быть требования. Жду предложения. Меня не устраивает архитектура. Реально страшные. Мы же говорим, что сёла должны быть красивыми, с красивой архитектурой, дорожками. Посмотрите, насколько сильно отличаются не в лучшую сторону от тех объектов, которые строят наши агропредприятия. Я считаю, что архитектуру нужно поменять.
Вячеслав Гладков
Базаров отметил, что до конца недели профильное ведомство соберёт все предложения, которые есть на рынке по медицинским модулям, и представит главе региона.