Гладков потребовал провести экспертизу новых легкоатлетических дорожек в Белгороде

Как отметила региональный министр строительства Оксана Козлитина, тепло в Центре адаптивных видов спорта начнут подавать с 1 декабря. На сегодняшний день контур не закрыт по спортивному залу.
Там витражи вставлены, ожидаем стеклопакеты. С поставщиком отрабатываем, есть небольшая задержка. Половина здания с сегодняшнего дня отапливается пушками, приступаем к отделке. Вторую половину закроем к концу текущей недели и будем планомерно запускать централизованное отопление. Строительная готовность — 72%.
Оксана Козлитина
Гладков отметил, что, по его ощущениям, объект в этом году не будет сдан.
Шансов нет никаких. Мы его сдаём или нет? Меня спортсмены замучили, пишут каждый день, потому что ждут этот объект. Такое ощущение, что вы его будете строить ещё месяцев шесть, исходя из того, что я сейчас вижу. Этот объект — за счёт областных денег. Когда выходили на объект, мне подрядчик клялся, что в этом году сдадите.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что менять своё решение он не будет.
Не можете заставить — меняйте подрядчика. Вас всё устраивает. Я не понимаю, на какие деньги вы будете в следующем году строить. Почему я должен отвечать за ваши ошибки перед людьми? Претензии мне высказывают. Вы загубили поле, Владимир Васильевич и Оксана Петровна. Я вам искренне говорю, никто траву не купит. Вы погрязнете в судах и будете судиться года два. Если вы думаете, что верю в то, что вы говорите, вы ошибаетесь.
Вячеслав Гладков
Гладков потребовал, чтобы для поля были предоставлены все материалы.
Я жду закупки материалов, которые я должен увидеть в натуре. Не гарантийные письма. Никто вам ничего не купит. По легкоатлетическим дорожкам, у вас там ничего не схватилось. Я вижу по структуре покрытия, что там всё вздуется. Там только начнётся эксплуатация — сразу всё вылезет. Мне хотелось бы, чтобы вы провели экспертизу.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что экспертиза проводится на уровне поставляемого материала. Если куратор на объекте есть, он видит, что поставлен не тот материал, который прописан в спецификации, и не допускает укладки.
То, что происходит сейчас, — отсутствие полного контроля за ходом строительства работ. Вы приходите на объект, на который положили неправильный материал. Вы загубили объект. Вечером посмотрите, какая востребованность поля, какое там количество детей. Вы поймёте, почему я ругаюсь.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что он надеется, что по спортивным объектам Дирекция ЮЗР доведёт ФОК до конца.
Считаю, что он должен быть сдан. По полю и Центру адаптивного спорта обидно, жалко. Считаю, что все косяки на минстрое и на УКСе. Ничего прощать не буду, буду высказывать претензии до конца. Все обещали мне объекты сдать. Сдавайте.
Вячеслав Гладков