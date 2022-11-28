Где прятаться от возможных обстрелов и кто вновь хочет стать мэром Белгорода

В мэрии представили интерактивную карту укрытий Белгорода. На ней отмечены 771 МКД, восемь образовательных учреждений и 45 хозсубъектов, в которых временно можно переждать опасность. Карта будет дополняться.
Документы на участие в конкурсе на должность мэра Белгорода подал директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев. Он стал первым кандидатом на этот пост.
Примечательно, что Владимир Бывшев уже участвовал в конкурсе в прошлом году. Однако после презентации плана по социально-экономическому развитию Белгорода он не прошёл на следующий этап.
Документы от кандидатов конкурсная комиссия принимает до 16 декабря.
Белгородцы продолжают жаловаться на состояние подземных переходов в областном центре. Некоторые из них горожане сравнивают с базарами, на которых продают сомнительные товары.
По информации мэрии, торговля и дальше продолжится в двух переходах — на остановках «Родина» и «Стадион». Эти подземки переданы в аренду, арендатором является ООО «Переход».
Остальные шесть переходов находятся на содержании и техобслуживании Белгорблагоустройства.