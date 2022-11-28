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Где прятаться от возможных обстрелов и кто вновь хочет стать мэром Белгорода

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
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В Сети опубликовали интерактивную карту укрытий в областном центре, на должность градоначальника вновь претендует директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев, а подземные переходы в Белгороде продолжают вызывать огорчение у горожан.

Карта укрытий Белгорода

В мэрии представили интерактивную карту укрытий Белгорода. На ней отмечены 771 МКД, восемь образовательных учреждений и 45 хозсубъектов, в которых временно можно переждать опасность. Карта будет дополняться.

Где прятаться в случае опасности: в Сети опубликовали карту укрытий Белгорода
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Первый претендент на должность мэра

Документы на участие в конкурсе на должность мэра Белгорода подал директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев. Он стал первым кандидатом на этот пост.

Примечательно, что Владимир Бывшев уже участвовал в конкурсе в прошлом году. Однако после презентации плана по социально-экономическому развитию Белгорода он не прошёл на следующий этап.

Документы от кандидатов конкурсная комиссия принимает до 16 декабря.

Вторая попытка: на должность мэра Белгорода вновь претендует Владимир Бывшев
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Базар, а не переходы

Белгородцы продолжают жаловаться на состояние подземных переходов в областном центре. Некоторые из них горожане сравнивают с базарами, на которых продают сомнительные товары.

По информации мэрии, торговля и дальше продолжится в двух переходах — на остановках «Родина» и «Стадион». Эти подземки переданы в аренду, арендатором является ООО «Переход».

Остальные шесть переходов находятся на содержании и техобслуживании Белгорблагоустройства.

Базар с сомнительными товарами: что происходит с подземными переходами в Белгороде
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