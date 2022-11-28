ФОК в Белгороде могут не успеть сдать до конца текущего года

Как сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина, динамика строительства универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгороде за неделю составила 2%. Общая строительная готовность — 72%.
Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, отделка помещений, монтаж витражей. На контроле держим. Вопрос с вентиляционным оборудованием решаем.
Оксана Козлитина
Чиновница также добавила, что объект должны сдать до конца текущего года. Своё мнение высказала региональный министр спорта Наталья Жигалова.
Если математически посчитать, что у нас прирост за неделю 2%, осталось четыре недели, а сейчас 72%. По моим математическим расчётам сдать объект не получается, хотя там на объект выходит много людей.
Наталья Жигалова
Гладков подтвердил, что выезжал на объект, стройка идёт.
Объём работы там, конечно, ещё достаточно большой. Единственное, была проблема с поставкой оборудования. Если оборудование будет поставлено, я не вижу большой проблемы. Должны сдать.
Вячеслав Гладков
Чтобы ускорить процесс, Гладков поручил Жигаловой назначить на 31 декабря турнир, который пройдёт в новом ФОКе.
Приглашайте боксёров, самбистов. Назначайте турнир на 31 декабря.
Вячеслав Гладков