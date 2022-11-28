ФОК в Белгороде могут не успеть сдать до конца текущего года

К таким выводам пришла региональный министр спорта Наталья Жигалова, основываясь на темпах строительства объекта за неделю. В свою очередь, глава региона Вячеслав Гладков отметил, что если вопрос с оборудованием решится, ФОК смогут сдать в срок.

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