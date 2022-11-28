«Делается с большим браком». Гладков — о строительстве футбольного поля в Белгороде

По словам Козлитиной, стадиону нужны гранулят, трава, клей и кварцевый песок. Все эти материалы должны храниться в особых условиях. По мнению Гладкова, при необходимости город готов найти охраняемые и отапливаемые складские помещения — всё для того, чтобы быть уверенными, что материал имеется в наличии и лежит в безопасном месте.