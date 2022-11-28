«Делается с большим браком». Гладков — о строительстве футбольного поля в Белгороде

По данным Козлитиной, строительная готовность объекта на данный момент составляет 90%, в то время как недельная динамика составила 3%. Сейчас на стадионе идёт прокладка резиновых дорожек и установка освещения.
Кроме того, на 400 метрах стадиона всё ещё нет верхнего напыления. К работе подрядчики должны приступить сегодня — необходимые материалы уже находятся на месте, а проплешины прикрыты плёнкой. Тем не менее, Гладков стройкой остался недоволен.
То, что я вижу — поле делается с большим браком. Мы зафиксировали, что искусственная трава, которая поставлена, не соответствует нормативам. Весной подрядчик должен это уже переделать. Мы также поняли, что подрядчик всегда легко соглашается на все переделки, чтобы быстрее получить подпись под акты. Если они добропорядочные подрядчики, то они должны поставить этот материал до конца года. Именно в этом году! Вы же проговорили этот момент?
По словам Козлитиной, стадиону нужны гранулят, трава, клей и кварцевый песок. Все эти материалы должны храниться в особых условиях. По мнению Гладкова, при необходимости город готов найти охраняемые и отапливаемые складские помещения — всё для того, чтобы быть уверенными, что материал имеется в наличии и лежит в безопасном месте.
То, как делают беговые дорожки, — на мой взгляд, делают ещё хуже, чем само поле. Весна покажет, прав я или нет. Таяние и замораживание, чередование температур быстро покажет, какое там состояние. Моё понимание — там все плохо.
добавил Гладков
Также, как считает губернатор, у подрядчика большие проблемы с организацией работ. Ранее Козлитина сообщала, что закончить работы якобы не могут из-за выпавшего снега.
Когда я приходил, было время, погода была хорошая, снега не было. Была половина четвёртого дня. Ни одного человека я на площадке не видел.
заявил глава региона
Таким образом, по мнению Гладков, спортивный объект в этом году область принять не сможет. Эксплуатировать поле сейчас невозможно — трава бракованная. Гладков пообещал в начале декабря ещё раз выйти на объект и поговорить с подрядчиком.