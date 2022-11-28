Большинство читателей «Бел.Ру» не будут покупать салют на Новый год в Белгороде

До Нового года осталось чуть больше месяца. Жители области активно обсуждают необходимость салюта в этом году и сходятся во мнении, что он всё-таки не нужен, а отпраздновать можно и без него. Но глава региона Вячеслав Гладков пока ещё не определился, будет праздничный фейерверк или нет — ответ губернатор обещал дать позже, в декабре.
Мы решили узнать, собираются ли белгородцы закупать пиротехнику в этом году. Всего в опросе «Будете ли вы покупать пиротехнику перед Новым годом в Белгороде?» принял участие 621 человек.
Большинство опрошенных (386 человек) высказались, что салютовать не даёт «жёлтый» уровень террористической опасности. Пиротехнику, таким образом, они покупать однозначно не собираются.
Ещё 200 белгородцев отметили, что не купили бы салют и так: это, по их мнению, пустая трата денег.
Всего 16 человек ответили, что купят салют в надежде на то, что в новогоднюю ночь сделают исключение.
Гораздо меньше (четыре человека) решили купить фейерверк, чтобы потом запустить его на территории другого региона. Ещё два человека решили запустить салют где-нибудь в глуши далеко от границы, где никого нет.
Интересно, что 13 белгородцев выбрали вариант «Куплю и запущу всем назло». Вероятно, это всё же шутники.
«Тут и так боишься всякого шороха, какие могут быть салюты. Я категорически против салютов», — отметила в комментариях Яна Сидельникова.
Праздник можно устроить ребёнку дома, без салютов. Хватит бенгальских огней, новогодней ёлки, подарков под ёлкой и папы в костюме Деда Мороза.
предложила Забава Ростова