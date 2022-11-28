Большинство читателей «Бел.Ру» не будут покупать салют на Новый год в Белгороде

До Нового года осталось чуть больше месяца. Жители области активно обсуждают необходимость салюта в этом году и сходятся во мнении, что он всё-таки не нужен, а отпраздновать можно и без него. Но глава региона Вячеслав Гладков пока ещё не определился, будет праздничный фейерверк или нет — ответ губернатор обещал дать позже, в декабре.