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Белоблводоканал засудил ООО «Факел» из-за водоснабжения в приграничном селе

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI
суд из-за водоснабжения в Новой Таволжанке
Организация не установила резервные источники питания, которые позволили бы станции работать некоторое время, если отключат электричество.

Белоблводоканал подал в суд на ООО «Факел» из-за водоснабжения в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Организация не выполнила условия договора.

Речь о том, что «Факел» не установил резервные источники питания, которые бы позволили работать канализационно-насосной станции в течение шести часов, если отключится электроэнергия. Указано, что в 2016 году компания построила 23 км системы водоотведения со строительством КНС.

В документах указано более сотни пунктов. От подрядчика требовалось, в частности, чистить колодцы от строительного мусора, оборудовать отмостки вокруг колодцев, установить ограждения вокруг КНС и бесперебойные источники питания. Суд вынес решение в пользу водоканала.

Судебные разбирательства кажутся обоснованными, поскольку 22 ноября Новая Таволжанка попала под обстрел. Тогда пострадал госпиталь ветеранов. В самом Шебекино в октябре из-за обстрелов без света остались 15 тыс. человек.  

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#Наталья Корявых#Шебекинский городской округ#Новая таволжанка#Белоблводоканал#Водоснабжение#Суд из-за нарушений#ООО Факел
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