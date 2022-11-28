Белоблводоканал засудил ООО «Факел» из-за водоснабжения в приграничном селе

Белоблводоканал подал в суд на ООО «Факел» из-за водоснабжения в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Организация не выполнила условия договора.
Речь о том, что «Факел» не установил резервные источники питания, которые бы позволили работать канализационно-насосной станции в течение шести часов, если отключится электроэнергия. Указано, что в 2016 году компания построила 23 км системы водоотведения со строительством КНС.
В документах указано более сотни пунктов. От подрядчика требовалось, в частности, чистить колодцы от строительного мусора, оборудовать отмостки вокруг колодцев, установить ограждения вокруг КНС и бесперебойные источники питания. Суд вынес решение в пользу водоканала.