Белгородский студент вошёл в список победителей конкурса молодых предпринимателей

Студент из Белгорода вошёл в список победителей всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Никита Саввин оказался в числе лидеров в номинации «Социальное предпринимательство».
Вместе с белгородцем победителями стали студенты из Смоленска и Челябинска. Лучшими среди школьников признали ребят из Краснодара, Екатеринбурга и Пензы.
На конкурс «ТВОЁ дело. Молодой предприниматель России» поступило свыше 25 тыс. заявок. Перспективные действующие проекты выбирали в 85 регионах страны. Конкурс существует уже 12 лет. Он нацелен на поощрение проектов молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик и популяризацию молодёжного предпринимательства.