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Белгородский студент вошёл в список победителей конкурса молодых предпринимателей

Сегодня, 09:07
Фото: Росмолодёжь. Бизнес
Никита Саввин попал в число лидеров в номинации «Социальное предпринимательство».

Студент из Белгорода вошёл в список победителей всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Никита Саввин оказался в числе лидеров в номинации «Социальное предпринимательство».

Вместе с белгородцем победителями стали студенты из Смоленска и Челябинска. Лучшими среди школьников признали ребят из Краснодара, Екатеринбурга и Пензы.

На конкурс «ТВОЁ дело. Молодой предприниматель России» поступило свыше 25 тыс. заявок. Перспективные действующие проекты выбирали в 85 регионах страны. Конкурс существует уже 12 лет. Он нацелен на поощрение проектов молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик и популяризацию молодёжного предпринимательства. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Росмолодёжь. Бизнес#Всероссийский конкурс молодых предпринимателей
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