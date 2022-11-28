Белгородский студент вошёл в список победителей конкурса молодых предпринимателей

На конкурс «ТВОЁ дело. Молодой предприниматель России» поступило свыше 25 тыс. заявок. Перспективные действующие проекты выбирали в 85 регионах страны. Конкурс существует уже 12 лет. Он нацелен на поощрение проектов молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик и популяризацию молодёжного предпринимательства.