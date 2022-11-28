Белгородская область стала лидером по доступности ДТ в Центральном Черноземье

Авторы исследования пришли к выводу, что больше всего дизельного топлива в РФ на среднюю зарплату можно купить в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а меньше всего — в Ингушетии, Алтайском крае и Кабардино-Балкарии. Самый дорогой литр солярки оказался в Магаданской области (76 рублей), а самый дешёвый — в Чеченской Республике (49,5 рубля).