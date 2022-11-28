Белгородская область стала лидером по доступности ДТ в Центральном Черноземье

Белгородская область в рейтинге по доступности дизельного топлива для населения заняла 37-е место. По данным издания, в месяц в регионе можно купить на чистую среднюю зарплату 743 литра. По состоянию на октябрь цена за литр топлива составила 53,34 рубля. С начала года она увеличилась на 2,7%.
В рейтинге по доступности дизельного топлива Белгородская область опередила другие регионы Центрального Черноземья. Так, Воронежская область заняла 39-е место (731 литр в месяц), Липецкая — 41-е (727 литров в месяц), Курская — 45-е (717 литров), а Тамбовская — 75-е (597 литров).
Однако если сравнивать цены за литр топлива, Белгородскую область обходят остальные регионы ЦЧ. Дешевле, чем в Белгородской, литр дизеля в октябре стоил в Воронежской (52,46 рубля за литр), Липецкой (52,90 рубля за литр), Курской (52,99 рубля) и Тамбовской (53,28 рубля) областях.
Отметим, что в рейтинге по доступности дизеля в ЦФО Белгородская область занимает пятое место после Москвы, Подмосковья, Калужской и Тульской областей, а по цене за литр она попадает в топ-10 регионов с наиболее низкими показателями.
Авторы исследования пришли к выводу, что больше всего дизельного топлива в РФ на среднюю зарплату можно купить в Москве, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а меньше всего — в Ингушетии, Алтайском крае и Кабардино-Балкарии. Самый дорогой литр солярки оказался в Магаданской области (76 рублей), а самый дешёвый — в Чеченской Республике (49,5 рубля).