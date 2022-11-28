Белгородская область начнёт сотрудничество по туризму с тремя регионами РФ

Белгородская область будет сотрудничать с тремя субъектами РФ в сфере туризма. Регион подписал соглашения с Санкт-Петербургом, Башкирией и Волгоградской областью.
Участники съезда обсудили брендирование и продвижение территорий и турпродуктов, развитие туриндустрии в соцсетях, видеомаркетинг, креативное мышление в работе туристских информационных центров. Регионы-партнёры начнут продвигать туры, туристические объекты, экскурсии друг для друга, а также поддерживать совместные акции в соцсетях.
Белгородскую область на съезде представлял директор центра туризма Евгений Ершов. Он отметил, что регион рассматривает культурно-познавательный и патриотический туризм в качестве основных направлений.