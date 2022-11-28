Белгородская область начнёт сотрудничество по туризму с тремя регионами РФ

Участники съезда обсудили брендирование и продвижение территорий и турпродуктов, развитие туриндустрии в соцсетях, видеомаркетинг, креативное мышление в работе туристских информационных центров. Регионы-партнёры начнут продвигать туры, туристические объекты, экскурсии друг для друга, а также поддерживать совместные акции в соцсетях.