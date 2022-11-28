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Белгородская область начнёт сотрудничество по туризму с тремя регионами РФ

Сегодня, 09:17
Фото: Bel.ru
Регион подписал соглашения с Санкт-Петербургом, Башкирией и Волгоградской областью, сообщили в областном правительстве.

Белгородская область будет сотрудничать с тремя субъектами РФ в сфере туризма. Регион подписал соглашения с Санкт-Петербургом, Башкирией и Волгоградской областью.

Участники съезда обсудили брендирование и продвижение территорий и турпродуктов, развитие туриндустрии в соцсетях, видеомаркетинг, креативное мышление в работе туристских информационных центров. Регионы-партнёры начнут продвигать туры, туристические объекты, экскурсии друг для друга, а также поддерживать совместные акции в соцсетях.

Белгородскую область на съезде представлял директор центра туризма Евгений Ершов. Он отметил, что регион рассматривает культурно-познавательный и патриотический туризм в качестве основных направлений.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Санкт-петербург#Волгоградская область#Башкирия#Туризм#Сотрудничество регионов
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