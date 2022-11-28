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Базар с сомнительными товарами: что происходит с подземными переходами в Белгороде

Сегодня, 13:10
Фото: Bel.ru

В Белгороде отремонтируют несколько подземных переходов

Местные жители жалуются на состояние подземных переходов в городе. Редакция «Бел.Ру» выяснила, кто содержит подземки и когда их отремонтируют.

Как сообщила «Бел.Ру» мэрия Белгорода, в аренду в городе передано два подземных перехода — на остановках «Родина» и «Стадион». В этих подземках торговая деятельность продолжится и дальше. Арендатором является ООО «Переход». В изначальной конструкции торговые площадки на остановках «Энергомаш» и «Мичурина» не предусмотрены.

По данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Переход» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Генеральный директор организации — Александр Пономаренко. В прошлом году выручка компании составила 13 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 419 тыс. рублей.

Отметим, что в городской бюджет от аренды торговых помещений в подземках в 2021 году поступил 1,2 млн рублей, а за первое полугодие 2022 года — 665 тыс. рублей.

Фото: Bel.ru

Текущий и капитальный ремонт в нескольких подземных переходах планируется провести в 2022–23 гг. В каких именно переходах пройдёт ремонт, пока неизвестно.

Благоустройство подземных переходов будет осуществляться за счёт собственных средств арендаторов и МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

Отметим, что восемь подземных переходов в настоящий момент находятся на содержании и техническом обслуживании Белгорблагоустройства, переходы на «Родине» и «Стадионе» содержит арендатор ООО «Переход».

Также в мэрии сообщили, что в настоящий момент прорабатывается вопрос о возможности обустройства подземного перехода на проспекте Богдана Хмельницкого возле УСК Светланы Хоркиной.

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Жалобы белгородцев на ужасное состояние подземок

Недавно житель Белгорода жаловался на состояние подземных переходов в центре города. По его словам, торговые павильоны занимают слишком много места и мешают пешеходам. Переход на «Стадионе», подчеркнул белгородец, напоминает базар с сомнительными товарами.

Фото: Bel.ru

Также местные жители недовольны внешним видом перехода на остановке «Энергомаш» — разбитые витрины, мусор и граффити. Переходить дорогу по этой подземке страшно не только днём, но и ночью.

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В подземках Белгорода могут появиться туалеты

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов во время одного из прямых эфиров заявил, что все подземные переходы в городе ждёт ремонт. Белгородцам даже позволят решить, как именно они будут выглядеть — к примеру, нужно ли там устанавливать общественные туалеты.

В ноябре косметический ремонт уже провели в подземке на «Родине». Полноценный ремонт в подземном переходе проведут весной следующего года.

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