Базар с сомнительными товарами: что происходит с подземными переходами в Белгороде

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов во время одного из прямых эфиров заявил, что все подземные переходы в городе ждёт ремонт. Белгородцам даже позволят решить, как именно они будут выглядеть — к примеру, нужно ли там устанавливать общественные туалеты.