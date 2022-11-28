Александр Беспалов: Потребители переориентировались на недорогой коньяк

“В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)”, – рассказал владелец ГК “Традиции успеха” (водка “Хорта”, коньяк “Золото династии”). Он отметил, что эта тенденция возникла параллельно с импортозамещением на алкогольном рынке России, пишет kommersant.ru.
Александр Беспалов считает: увеличение спроса в данной категории будет стимулировать появление новых местных брендов. Его группа компаний “Традиции успеха” собирается начать производить коньяки традиционных выдержек и коньячные коктейли.
Как полагают в Крымской водочной компании (КВК), к увеличению спроса на коньяк отечественного производства привело стремление заместить импортную продукцию. Генеральный директор КВК Виктор Золотницкий сообщил: недорогие коньяки занимают 40% продаж в категории. В условиях снижения импорта крепкого алкоголя в РФ увеличивается локальный выпуск коньяков.
По данным Росалкогольрегулирования, в январе - октябре производственные объемы коньяка повысились на 14,66% и достигли 7,18 млн дал. Для сравнения: производство водки увеличилось на 7,7% – до 67,01 млн дал.
Как сообщает издание “Коммерсантъ”, рост бизнеса в этой отрасли пока тормозится из-за ограниченного количества брендов массового сегмента и ужесточения конкуренции. Однако в двадцатку производителей напитка уже входят игроки, которые ранее были незаметны на рынке. Это, например, ООО ВКЗ “Шереметьевский”, учредитель которого мог быть партнером Юрия Шефлера, основавшего SPI Group.