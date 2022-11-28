Александр Беспалов: Потребители переориентировались на недорогой коньяк

Как сообщает издание “Коммерсантъ”, рост бизнеса в этой отрасли пока тормозится из-за ограниченного количества брендов массового сегмента и ужесточения конкуренции. Однако в двадцатку производителей напитка уже входят игроки, которые ранее были незаметны на рынке. Это, например, ООО ВКЗ “Шереметьевский”, учредитель которого мог быть партнером Юрия Шефлера, основавшего SPI Group.