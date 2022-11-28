Активисты просят 1,9 млн рублей на мельницу Баркова в Белгородской области

Posted 28 ноября 2022, 13:51
Published 28 ноября 2022, 13:51
Modified 1 декабря 2024, 08:11
Updated 1 декабря 2024, 08:11
Профорганизация отдела культуры администрации Волоконовского района Белгородской области подготовила проект по обеспечению сохранности мельницы Баркова в Волоконовском районе. На реализацию проекта им потребуется 2,5 млн рублей. От Фонда президентских грантов они рассчитывают получить 1,9 млн рублей.
Реализовать проект планируют по трём направлениям: организационные и подготовительные работы, работы по установке периметрального ограждения территории мельничного комплекса (762,5 метра), оснащение территории мельницы системой видеонаблюдения (10 видеокамер).
Активисты считают, что комплекс охранных мер позволит обеспечить в первую очередь безопасность и сохранность объекта, а также создать условия для более качественного проведения активностей для туристов, увеличить число мероприятий за счёт сокращения времени на сборку-разборку реквизита и сокращения времени подготовительных процедур. Тем самым планируется обеспечить увеличение туристского потока на 20 000 человек.
Старт реализации проекта запланирован на 1 апреля 2023 года.
Напомним, работы по реставрации мельницы Баркова завершили в текущем году. Она функционировала в течение ста лет. Последний раз муку там мололи в 2004 году. Тогда же мельнице присвоили статус памятника архитектуры XIX века.