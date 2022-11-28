Активисты просят 1,9 млн рублей на мельницу Баркова в Белгородской области

Активисты считают, что комплекс охранных мер позволит обеспечить в первую очередь безопасность и сохранность объекта, а также создать условия для более качественного проведения активностей для туристов, увеличить число мероприятий за счёт сокращения времени на сборку-разборку реквизита и сокращения времени подготовительных процедур. Тем самым планируется обеспечить увеличение туристского потока на 20 000 человек.