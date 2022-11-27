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Вячеслав Гладков поздравил белгородок с Днём матери

Сегодня, 05:33
Фото: pxhere.com
Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях. Он также призвал белгородцев поздравить своих матерей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своих соцсетях поздравление ко Дню матери.

Сегодня мы все отмечаем День матери. Мама для каждого из нас — главный человек в нашей жизни, человек, который никогда нас не предаст, который всегда нам поможет, который всегда рядом, даже если физически находится далеко. Она всегда чувствует, когда нам плохо и когда нам хорошо. Всегда радуется и переживает за нас: за наши успехи, за наши победы. Поэтому поздравьте своих самых дорогих людей в этом мире. Скажите добрые слова, позвоните и просто обнимите.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ко Дню матери «Одноклассники» запустили проект «Чудесные мамы», где желающие могли опубликовать фотографии со своими матерями и получить приз.

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#Александра Склярова#Общество#Праздник#Белгородская область#Вячеслав Гладков#День матери
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