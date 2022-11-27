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В Белгородской области выдали 1 125 льготных ипотек на сумму 3,35 млрд рублей

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
В 2022 году специальными ипотечными программами воспользовались 1850 белгородских семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В текущем году 1125 семей из Белгородской области оформили льготную ипотеку. На эти цели было направлено 3,35 млрд рублей. Всего с начала действия программы в регионе было выдано 4042 кредита на сумму 9,4 млрд рублей.

Отметим, что в области также действует «губернаторская ипотека» для бюджетников. Программа предусматривает дополнительное снижение ставки на 6% в течение пяти лет. «Губернаторской ипотекой» в регионе воспользовались 597 семей.

В Белгородской области «губернаторской ипотекой» воспользовались 149 семей
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«Семейной ипотекой» за 11 месяцев этого года воспользовались 716 семей на сумму 2,5 млрд рублей. С начала реализации программы белгородцам было выдано 1544 ипотеки на сумму 4,25 млрд рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Льготная ипотека#Губернаторская ипотека
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