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В Белгородской области изменятся маршруты движения 13 рейсовых автобусов

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI

13 рейсовых автобусов изменят маршруты движения через Шебекино

С 28 ноября временно изменится путь следования автобусов по маршрутам Ровеньки-Валуйки-Шебекино-Белгород, сообщает региональный минтранс.

В связи с поступающими обращениями пассажиров с 28 ноября временно вносятся изменения в путь следования рейсовых автобусов по маршрутам Ровеньки — Валуйки — Шебекино — Белгород. 13 маршрутов будут курсировать не по объездной, а через Шебекино. Как отметили в региональном правительстве, этот вариант движения автобусов исключит из маршрута движения потенциально опасный участок и сохранит транспортное сообщение для жителей Шебекинского горокруга и Волоконовского района. 

Изменения коснутся следующих маршрутов:

  • № 517/1 «Пятницкое — Шебекино — Белгород»;
  • № 517/2 «Пятницкое — Шебекино — Белгород»;
  • № 529 «Ровеньки — Белгород ч/з Шебекино»;
  • № 632/1 «Валуйки — Белгород ч/з Шебекино»;
  • № 632/5 «Валуйки — Белгород ч/з Шебекино»;
  • № 709/2 «Белгород — Валуйки ч/з Шебекино»;
  • № 710 «Валуйки — Шебекино — Белгород»;
  • № 716 «Большетроицкое — Белгород ж. д. в.»;
  • № 725 «Белгород — Ровеньки ч/з Новый Оскол, Шебекино»;
  • № 740 «Белгород — Волоконовка».

С белгородского направления на автовокзал в Шебекино автобусы будут идти по улице Белгородской, Лазарева, Московской и Харьковской.  С волоконовского направления — по улице Шоссейной, Полевой, Ржевскому шоссе, Харьковской.

Маршруты № 586/1 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино», № 586/2 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино», № 663/1 «Ровеньки — Белгород ч/з Шебекино» будут двигаться по улицам Белгородской, Лазарева, Московской, Ржевскому шоссе, Полевой, Шоссейной.

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