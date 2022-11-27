В Белгородской области изменятся маршруты движения 13 рейсовых автобусов

В связи с поступающими обращениями пассажиров с 28 ноября временно вносятся изменения в путь следования рейсовых автобусов по маршрутам Ровеньки — Валуйки — Шебекино — Белгород. 13 маршрутов будут курсировать не по объездной, а через Шебекино. Как отметили в региональном правительстве, этот вариант движения автобусов исключит из маршрута движения потенциально опасный участок и сохранит транспортное сообщение для жителей Шебекинского горокруга и Волоконовского района.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
С белгородского направления на автовокзал в Шебекино автобусы будут идти по улице Белгородской, Лазарева, Московской и Харьковской. С волоконовского направления — по улице Шоссейной, Полевой, Ржевскому шоссе, Харьковской.
Маршруты № 586/1 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино», № 586/2 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино», № 663/1 «Ровеньки — Белгород ч/з Шебекино» будут двигаться по улицам Белгородской, Лазарева, Московской, Ржевскому шоссе, Полевой, Шоссейной.