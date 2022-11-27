В Белгородской области изменятся маршруты движения 13 рейсовых автобусов

В связи с поступающими обращениями пассажиров с 28 ноября временно вносятся изменения в путь следования рейсовых автобусов по маршрутам Ровеньки — Валуйки — Шебекино — Белгород. 13 маршрутов будут курсировать не по объездной, а через Шебекино. Как отметили в региональном правительстве, этот вариант движения автобусов исключит из маршрута движения потенциально опасный участок и сохранит транспортное сообщение для жителей Шебекинского горокруга и Волоконовского района.