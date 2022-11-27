В Белгороде мужчина убил сожительницу из-за ревности

По информации пресс-службы Белгородского районного суда, убийство произошло 13 июля. В тот день мужчина пришёл в гости к своей возлюбленной, с которой последние несколько лет жил вместе.
В ходе общения завязалась ссора: житель стал подозревать свою девушку в измене. Отыскав в квартире нож, он нанёс один удар в шею женщине. Нож попал в сонную артерию, из-за чего белгородка скончалась на месте.
Подозреваемый переложил погибшую на диван, вымыл свои руки и нож и уехал на такси домой. На следующий день мужчина приехал в полицию с повинной. Там он добавил, что убил из-за оскорбления его веры, которое является непростительным.
У пары часто возникали ссоры из-за ревности, которые иногда доходили до драки. Знакомые и близкие потерпевшей рассказали, что виновный неоднократно применял к женщине физическую силу, а незадолго до убийства сильно избил свою подругу, из-за чего она две недели провела на больничном.
Белгородский районный суд уже вынес приговор подозреваемому: он проведёт 9 лет и 6 месяцев в тюрьме строгого режима.