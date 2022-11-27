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В Белгороде мужчина убил сожительницу из-за ревности

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
На сайте Белгородского районного суда появилась информация об убийстве из-за ревности. Мужчина, заподозрив свою сожительницу в измене, один раз ударил её ножом в шею.

По информации пресс-службы Белгородского районного суда, убийство произошло 13 июля. В тот день мужчина пришёл в гости к своей возлюбленной, с которой последние несколько лет жил вместе.

В ходе общения завязалась ссора: житель стал подозревать свою девушку в измене. Отыскав в квартире нож, он нанёс один удар в шею женщине. Нож попал в сонную артерию, из-за чего белгородка скончалась на месте.

Подозреваемый переложил погибшую на диван, вымыл свои руки и нож и уехал на такси домой. На следующий день мужчина приехал в полицию с повинной. Там он добавил, что убил из-за оскорбления его веры, которое является непростительным.

У пары часто возникали ссоры из-за ревности, которые иногда доходили до драки. Знакомые и близкие потерпевшей рассказали, что виновный неоднократно применял к женщине физическую силу, а незадолго до убийства сильно избил свою подругу, из-за чего она две недели провела на больничном.

Белгородский районный суд уже вынес приговор подозреваемому: он проведёт 9 лет и 6 месяцев в тюрьме строгого режима.

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