В Белгороде мужчина убил сожительницу из-за ревности

У пары часто возникали ссоры из-за ревности, которые иногда доходили до драки. Знакомые и близкие потерпевшей рассказали, что виновный неоднократно применял к женщине физическую силу, а незадолго до убийства сильно избил свою подругу, из-за чего она две недели провела на больничном.