Белгородцы вновь отправились на встречу с мобилизованными родственниками

В Белгороде вновь организовали поездку к мобилизованным родственникам. Местная жительница Елена рассказала, что её сына мобилизовали 4 октября. Она ежедневно с ним созванивается и по возможности старается ездить к нему.
Это уже не первая моя поездка. После того, как сын уехал, моя жизнь очень сильно изменилась. Лишилась его поддержки и опоры, добавилось переживаний, бессонных ночей и слёз.
Елена
Напомним, что заявки на поездку к военнослужащим собирают в течение недели. Свои данные можно оставить в личных сообщениях и. о. главы администрации Белгорода Валентина Демидова. В поездке родственников мобилизованных сопровождает представитель горадминистрации.