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Белгородцы вновь отправились на встречу с мобилизованными родственниками

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI
О мобилизации сына рассказала белгородка Елена в сюжете «Белгород-медиа».

В Белгороде вновь организовали поездку к мобилизованным родственникам. Местная жительница Елена рассказала, что её сына мобилизовали 4 октября. Она ежедневно с ним созванивается и по возможности старается ездить к нему.

Это уже не первая моя поездка. После того, как сын уехал, моя жизнь очень сильно изменилась. Лишилась его поддержки и опоры, добавилось переживаний, бессонных ночей и слёз.
Елена

Напомним, что заявки на поездку к военнослужащим собирают в течение недели. Свои данные можно оставить в личных сообщениях и. о. главы администрации Белгорода Валентина Демидова. В поездке родственников мобилизованных сопровождает представитель горадминистрации.

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