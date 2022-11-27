Белгородка за рулём иномарки не пропустила встречное авто и спровоцировала ДТП

Вечером 26 ноября в Новом Осколе 39-летняя женщина на автомобиле Ford Focus при повороте налево не пропустила «ВАЗ-2112». За рулём отечественного авто находился 62-летний мужчина. Он двигался по встречке по равнозначной дороге.
Авария произошла на перекрёстке улиц 1 Мая — Оскольская. В результате ДТП мужчина получил травмы.
Напомним, что недавно из-за мнимого ДТП с внучкой пенсионерка потеряла 100 тыс. рублей. 91-летней женщине соврали о том, что её внучка попала в аварию. Мошенники убедили белгородку оказать родственнице материальную помощь.