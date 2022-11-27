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Белгородка за рулём иномарки не пропустила встречное авто и спровоцировала ДТП

Сегодня, 07:09
Фото: УГИБДД России по Белгородской области
Авария произошла 26 ноября в Новом Осколе, сообщает УГИБДД России по Белгородской области
Сюжет
ДТП

Вечером 26 ноября в Новом Осколе 39-летняя женщина на автомобиле Ford Focus при повороте налево не пропустила «ВАЗ-2112». За рулём отечественного авто находился 62-летний мужчина. Он двигался по встречке по равнозначной дороге. 

Авария произошла на перекрёстке улиц 1 Мая — Оскольская. В результате ДТП мужчина получил травмы.

Фото: УГИБДД России по Белгородской области

Напомним, что недавно из-за мнимого ДТП с внучкой пенсионерка потеряла 100 тыс. рублей. 91-летней женщине соврали о том, что её внучка попала в аварию. Мошенники убедили белгородку оказать родственнице материальную помощь.

Из-за мнимого ДТП с внучкой пенсионерка из Белгорода потеряла 100 тыс. рублей
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#ДТП#Происшествия#Белгородская область#Новый Оскол#Аварии#Алина Харина
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