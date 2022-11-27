Baza: белгородские полицейские должны укомплектоваться автоматами и бронежилетами

По предварительным данным, в МВД по Белгородской области сотрудникам поручили укомплектоваться за свой счёт. Для этого им выдали список нужных вещей. В нём числятся подшлемники, «тревожные мешки», спальники, тактическая аптечка, зимние бушлаты с ватными штанами и берцы.