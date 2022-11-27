Baza: белгородские полицейские должны укомплектоваться автоматами и бронежилетами

По предварительным данным, в МВД по Белгородской области сотрудникам поручили укомплектоваться за свой счёт. Для этого им выдали список нужных вещей. В нём числятся подшлемники, «тревожные мешки», спальники, тактическая аптечка, зимние бушлаты с ватными штанами и берцы.
Нужно купить и запас еды на два дня. Также полицейские должны иметь автоматы Калашникова и бронежилеты, но с этим руководство пообещало помочь.
Согласно Baza, в МВД не объяснили личному составу причины таких требований. Но отметили, что сделать это необходимо как можно скорее. Официальной информации о таком поручении не поступало.