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27 ноября белгородцы обсуждали День матери и обстрел Шебекино

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В воскресенье ВСУ обстреляли окраину Шебекино, в регионе изменилось движение 13 автобусов, а военные поздравили матерей с праздником.

Шебекино без холодной воды

Около 16:00 жители Шебекино услышали громкие звуки. По словам губернатора Белгородской области, ВСУ обстреляли окраину города.

Белоблводоканал сообщил о скачке напряжения, из-за которого произошла остановка насосной станции. В части города отсутствовала холодная вода. Водоснабжение обещали восстановить в течение 1,5-2 часов.

Также сообщалось об отсутствии электроэнергии.

ВСУ обстреляли окраину города Шебекино
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День матери в Белгородской области

27 ноября военнослужащие, которые стоят на границе Белгородской области, поздравили женщин с Днём матери. Ролик записали и передали волонтёры. Видео на своей странице «ВКонтакте» опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Военнослужащие из Белгородской области записали видео с поздравлениями ко Дню матери
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13 рейсовых автобусов изменили маршруты движения

С 28 ноября временно изменятся пути следования автобусов по маршрутам Ровеньки-Валуйки-Шебекино-Белгород. 13 рейсовых автобусов будут курсировать через Шебекино, а не по объездной.

Изменения в движении произошли из-за поступающих обращений пассажиров. Новый вариант движения автобусов исключит маршрут по потенциально опасному участку.  

В Белгородской области изменятся маршруты движения 13 рейсовых автобусов
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Обстрел ВСУ#День матери#Автобус
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В Белгородской области изменятся маршруты движения 13 рейсовых автобусов
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