27 ноября белгородцы обсуждали День матери и обстрел Шебекино

Около 16:00 жители Шебекино услышали громкие звуки. По словам губернатора Белгородской области, ВСУ обстреляли окраину города.
Белоблводоканал сообщил о скачке напряжения, из-за которого произошла остановка насосной станции. В части города отсутствовала холодная вода. Водоснабжение обещали восстановить в течение 1,5-2 часов.
Также сообщалось об отсутствии электроэнергии.
27 ноября военнослужащие, которые стоят на границе Белгородской области, поздравили женщин с Днём матери. Ролик записали и передали волонтёры. Видео на своей странице «ВКонтакте» опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
С 28 ноября временно изменятся пути следования автобусов по маршрутам Ровеньки-Валуйки-Шебекино-Белгород. 13 рейсовых автобусов будут курсировать через Шебекино, а не по объездной.
Изменения в движении произошли из-за поступающих обращений пассажиров. Новый вариант движения автобусов исключит маршрут по потенциально опасному участку.