Во дворах Белгорода снег и наледь убирают 643 человека

По информации мэрии, в областном центре снег и наледь на данный момент убирают 51 единица техники и 112 человек Белгорблагоустройства.



Рабочие очищают и обрабатывают тротуары противогололёдными материалами. По данным на 8:00 уже израсходовали 7,5 тонн соли.



Во дворах порядок наводят сотрудники управляющих компаний. В настоящее время на уборке занято 16 единиц техники и 643 человека.