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Во дворах Белгорода снег и наледь убирают 643 человека

Сегодня, 07:11
Фото: Мэрия Белгорода
По данным на 08:00 в областном центре на обработку тротуаров противогололёдными материалами израсходовали 7,5 тонн соли. Об этом сообщили в городской администрации.

По информации мэрии, в областном центре снег и наледь на данный момент убирают 51 единица техники и 112 человек Белгорблагоустройства.

Рабочие очищают и обрабатывают тротуары противогололёдными материалами. По данным на 8:00 уже израсходовали 7,5 тонн соли.

Во дворах порядок наводят сотрудники управляющих компаний. В настоящее время на уборке занято 16 единиц техники и 643 человека.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сразу же убрать дороги по всему региону не получится, но коммунальные службы делают всё возможное, чтобы в краткие сроки очистить дороги и улицы от снега.

Сколько миллионов тратят на уборку снега в Белгороде
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Уборка снега#УК#Наледь#Кристина Семенчук
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