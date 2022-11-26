Во дворах Белгорода снег и наледь убирают 643 человека

По информации мэрии, в областном центре снег и наледь на данный момент убирают 51 единица техники и 112 человек Белгорблагоустройства.
Рабочие очищают и обрабатывают тротуары противогололёдными материалами. По данным на 8:00 уже израсходовали 7,5 тонн соли.
Во дворах порядок наводят сотрудники управляющих компаний. В настоящее время на уборке занято 16 единиц техники и 643 человека.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков отметил, что сразу же убрать дороги по всему региону не получится, но коммунальные службы делают всё возможное, чтобы в краткие сроки очистить дороги и улицы от снега.