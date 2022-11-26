В Старом Осколе повысят стоимость питания в детских садах

Предыдущее повышение до 2030 рублей было в апреле 2020 года. Чесноков отметил, что родители в Белгороде уже платят 2500 рублей, а в Прохоровском районе сумма составляет 2500 рублей. Он объяснил изменения ростом цен на продукты питания и необходимостью удержать качество питания детей на прежнем уровне.