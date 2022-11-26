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В Старом Осколе повысят стоимость питания в детских садах

Сегодня, 04:14
Фото: 1MI
Делать это будут в два этапа- в январе и апреле, рассказал глава округа Андрей Чесноков.

В Старом Осколе вырастет стоимость питания в детских садах до 2600 рублей. С 1 января произойдёт повышение на 300 рублей, с 1 апреля - ещё на 270, рассказал Андрей Чесноков во время вечернего эфира. 

Предыдущее повышение до 2030 рублей было в апреле 2020 года. Чесноков отметил, что родители в Белгороде уже платят 2500 рублей, а в Прохоровском районе сумма составляет 2500 рублей. Он объяснил изменения ростом цен на продукты питания и необходимостью удержать качество питания детей на прежнем уровне.

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#Евгений Грицков#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Питание в детских садах#Стоимость питания
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