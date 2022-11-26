В Белгородской области «губернаторской ипотекой» воспользовались 149 семей

За весь период реализации программы «губернаторской ипотекой» воспользовались 597 семей. Они получили ежемесячную субсидию от правительства Белгородской области в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на покупку жилья.