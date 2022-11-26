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В Белгородской области «губернаторской ипотекой» воспользовались 149 семей

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
Программа льготного ипотечного кредитования предназначена для работников бюджетной сферы. С начала 2022 года возможностью воспользовались 149 семей региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

За весь период реализации программы «губернаторской ипотекой» воспользовались 597 семей. Они получили ежемесячную субсидию от правительства Белгородской области в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на покупку жилья.

С начала года «губернаторской ипотекой» воспользовались 149 семей. Данная программа будет действовать до конца 2022 года.

Напомним, ранее депутаты облдумы приняли закон, согласно которому белгородцам из приграничных районов будут компенсировать 2,9% ставки по ипотеке.

Белгородцам из приграничных районов будут компенсировать 2,9% ставки по ипотеке
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Губернаторская ипотека#Программа#Ставка
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