В Белгородском районе при пожаре в квартире пострадал человек

По информации ведомства, 26 ноября в 07:16 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в квартире. ЧП произошло в селе Беловское Белгородского района.
Спасатели установили, что загорелась квартира в трёхэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадал человек.
Полностью справиться с возгоранием спасатели сумели в 07:49.
Напомним, 22 ноября в Троицком Губкинского горокруга вспыхнула двухкомнатная квартира на втором этаже трёхэтажного дома. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное курение.