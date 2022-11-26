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В Белгородском районе при пожаре в квартире пострадал человек

Сегодня, 10:43
Фото: МЧС по Белгородской области
Происшествие случилось утром, 26 ноября. Загорелась квартира в селе Беловское. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.
Сюжет
Пожар

По информации ведомства, 26 ноября в 07:16 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в квартире. ЧП произошло в селе Беловское Белгородского района.

Спасатели установили, что загорелась квартира в трёхэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадал человек.

Полностью справиться с возгоранием спасатели сумели в 07:49.

Напомним, 22 ноября в Троицком Губкинского горокруга вспыхнула двухкомнатная квартира на втором этаже трёхэтажного дома. По предварительной версии, к пожару привело неосторожное курение.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Пожар#Пострадавшие#МЧС
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