В Белгороде почётный знак «Материнская слава» получили 24 женщины

В преддверии Дня матери врио мэра Белгорода Валентин Демидов поздравил женщин с «профессиональным» праздником. 25 ноября он вручил почётный знак «Материнская слава» 24 женщинам областного центра.
Поблагодарил их за воспитание прекрасных детей, которые успешны в учёбе, спорте, творчестве. За этот огромный и очень важный труд. Горжусь, что в Белгороде растёт число многодетных семей.
Валентин Демидов
Напомним, в Белгородской области 167 женщин претендуют на получение почётного знака «Материнская слава». Список согласовал комитет облдумы по социальной политике.
На награду I степени претендуют 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Знак II степени планируют вручить 27 многодетным матерям региона, которые воспитывают четверых детей. Материнскую славу III степени собираются вручить 118 женщинам за воспитание троих детей.