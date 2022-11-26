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В Белгороде почётный знак «Материнская слава» получили 24 женщины

Сегодня, 11:03
Фото: телеграм-канал Валентина Демидова
Почётный знак вручил врио мэра Белгорода Валентин Демидов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

В преддверии Дня матери врио мэра Белгорода Валентин Демидов поздравил женщин с «профессиональным» праздником. 25 ноября он вручил почётный знак «Материнская слава» 24 женщинам областного центра.

Поблагодарил их за воспитание прекрасных детей, которые успешны в учёбе, спорте, творчестве. За этот огромный и очень важный труд. Горжусь, что в Белгороде растёт число многодетных семей.
Валентин Демидов

Напомним, в Белгородской области 167 женщин претендуют на получение почётного знака «Материнская слава». Список согласовал комитет облдумы по социальной политике.

На награду I степени претендуют 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Знак II степени планируют вручить 27 многодетным матерям региона, которые воспитывают четверых детей. Материнскую славу III степени собираются вручить 118 женщинам за воспитание троих детей.

 

В облдуме рассказали, сколько белгородок получат почётный знак «Материнская слава»
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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Материнская слава#Почетный знак#День матери
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