В Белгороде нашли проблемы с укрытиями в 167 домах

На данный момент на первом этапе проводят масштабную проверку всех помещений в Белгороде, которые могут служить укрытиями. Эти помещения должны соответствовать следующим параметрам:
В правительстве добавили, что на сегодня подписали 700 актов соответствия. Но есть и случаи, когда комиссия вносила свои рекомендации. На текущий момент речь идёт о 167 домах. УК поручили исправить все недочёты в кратчайшие сроки. После устранения замечаний помещения также включат в общий реестр укрытий.
Также продолжается работа над вариантами альтернативных укрытий.
Второй этап — монтаж и нанесение указателей на объектах с укрытиями и формирование интерактивной карты. Все утверждённые объекты уже внесли в систему. Интерактивная карта будет всё время обновляться по мере включения дополнительных объектов. Доступ белгородцам планируют предоставить 28 ноября.
До конца текущего месяца указатели планируют нанести на более чем 700 объектов.