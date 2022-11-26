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В Белгороде нашли проблемы с укрытиями в 167 домах

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
В настоящее время в областном центре начинают монтаж указателей в рамках подготовки системы укрытий. Недочёты в помещениях нашли в 167 домах. Об этом сообщили в областном правительстве.

На данный момент на первом этапе проводят масштабную проверку всех помещений в Белгороде, которые могут служить укрытиями. Эти помещения должны соответствовать следующим параметрам:

  • прочные стены;
  • нормативная влажность воздуха и освещённость;
  • свободная от оборудования площадь;
  • отсутствие транзитных коммуникаций вблизи.

В правительстве добавили, что на сегодня подписали 700 актов соответствия. Но есть и случаи, когда комиссия вносила свои рекомендации. На текущий момент речь идёт о 167 домах. УК поручили исправить все недочёты в кратчайшие сроки. После устранения замечаний помещения также включат в общий реестр укрытий.

Также продолжается работа над вариантами альтернативных укрытий.

Второй этап — монтаж и нанесение указателей на объектах с укрытиями и формирование интерактивной карты. Все утверждённые объекты уже внесли в систему. Интерактивная карта будет всё время обновляться по мере включения дополнительных объектов. Доступ белгородцам планируют предоставить 28 ноября.

До конца текущего месяца указатели планируют нанести на более чем 700 объектов.

 

В Белгороде начали устанавливать указатели до временных укрытий
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Обследование#Указатель
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