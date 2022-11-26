Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учёта

В государственный информационный ресурс войдут сведения о гражданах, которые состояли на воинском учёте, и которые не состояли, но обязаны и не пребывают в запасе. Это не распространяется на граждан, которые имеют воинские звания офицеров и пребывающих в запасе СВР и ФСБ.