Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учёта

Президент России Владимир Путин поручил к 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учёта. Этим займётся Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС) при участии Минобороны.
В государственный информационный ресурс войдут сведения о гражданах, которые состояли на воинском учёте, и которые не состояли, но обязаны и не пребывают в запасе. Это не распространяется на граждан, которые имеют воинские звания офицеров и пребывающих в запасе СВР и ФСБ.
В указе также есть список необходимых сведений. Это данные о регистрации, состоянии здоровья, наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации, а также о принадлежащих гражданам транспортных средствах и недвижимости.
Также профильные федеральные ведомства и органы власти субъектов должны сообщить о людях, которые занимаются медициной, обучаются на очном отделении вузов и колледжей, имеют спортивные разряды и звания, отбывают наказание или являются депутатами.