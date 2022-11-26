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Из-за мнимого ДТП с внучкой пенсионерка из Белгорода потеряла 100 тыс. рублей

Сегодня, 16:51
Фото: 1MI
91-летней женщине соврали, что её внучка попала в ДТП. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Пенсионерка обратилась в полицию 24 ноября. Она рассказала о том, как мошенники её обманули на 100 тыс. рублей. По предварительным данным, 91-летней женщине сообщили о её внучке, которая якобы попала в аварию. Белгородку убедили оказать родственнице материальную помощь. Она поверила людям, которые оказались злоумышленниками, и отдала им свои деньги.

В следственном управление УМВД по Белгороду возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

За ноябрь этого года в Белгородской области произошло уже 23 мошенничества, которые совершили по аналогичной схеме. Будьте бдительны и проверяйте информацию. Никогда не переводите деньги по телефонному требованию.

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