Из-за мнимого ДТП с внучкой пенсионерка из Белгорода потеряла 100 тыс. рублей

Пенсионерка обратилась в полицию 24 ноября. Она рассказала о том, как мошенники её обманули на 100 тыс. рублей. По предварительным данным, 91-летней женщине сообщили о её внучке, которая якобы попала в аварию. Белгородку убедили оказать родственнице материальную помощь. Она поверила людям, которые оказались злоумышленниками, и отдала им свои деньги.
В следственном управление УМВД по Белгороду возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
За ноябрь этого года в Белгородской области произошло уже 23 мошенничества, которые совершили по аналогичной схеме. Будьте бдительны и проверяйте информацию. Никогда не переводите деньги по телефонному требованию.