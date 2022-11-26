Из-за мнимого ДТП с внучкой пенсионерка из Белгорода потеряла 100 тыс. рублей

Пенсионерка обратилась в полицию 24 ноября. Она рассказала о том, как мошенники её обманули на 100 тыс. рублей. По предварительным данным, 91-летней женщине сообщили о её внучке, которая якобы попала в аварию. Белгородку убедили оказать родственнице материальную помощь. Она поверила людям, которые оказались злоумышленниками, и отдала им свои деньги.