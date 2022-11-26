Гладков стал губернатором года, а школьники напишут позже итоговое сочинение

Главе региона Вячеславу Гладкову присвоили звание «Губернатор года». Вместе с ним за победу соревновались глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава Приморского края Олег Кожемяко. Победителей политической премии РАСО «Гамбургский счёт» объявили 25 ноября. Также стало известно, что посмертно политиком года стал Владимир Жириновский, а депутат заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин получил анти-премию «Провал года».
Родители школьников из Шебекино попросили главу региона Вячеслава Гладкова разрешить их детям написать итоговое сочинение в онлайн-формате в режиме реального времени. Они добавили, что экзамен уже запланирован на 7 декабря. Губернатор отметил, что дату изменили. Школьники будут писать итоговое сочинение на месяц позже. Это будет происходить в школах. Власти подберут безопасные учебные заведения.
В Старом Осколе вырастет стоимость питания в детских садах до 2600 рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чесноков. Так, с 1 января произойдёт повышение на 300 рублей, с 1 апреля — ещё на 270. Ранее повышение стоимости питания было в апреле 2020 года. Сумма составляла 2030 рублей. Изменение стоимости Чесноков объяснил ростом цен на продукты питания и необходимостью удержать качество питания детей на прежнем уровне.