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Гладков стал губернатором года, а школьники напишут позже итоговое сочинение

Сегодня, 16:00
В субботу, 26 ноября, среди обсуждаемых тем стало присвоение главе региона Вячеславу Гладкову звания «Губернатор года», перенос сроков по написанию итогового сочинения для школьников из приграничных школ и повышение стоимости питания в детских садах Старого Оскола.

Вячеслав Гладков впереди всех

Главе региона Вячеславу Гладкову присвоили звание «Губернатор года». Вместе с ним за победу соревновались глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава Приморского края Олег Кожемяко. Победителей политической премии РАСО «Гамбургский счёт» объявили 25 ноября. Также стало известно, что посмертно политиком года стал Владимир Жириновский, а депутат заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин получил анти-премию «Провал года».

Вячеслав Гладков получил звание «Губернатор года»
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Напишут, но позже

Родители школьников из Шебекино попросили главу региона Вячеслава Гладкова разрешить их детям написать итоговое сочинение в онлайн-формате в режиме реального времени. Они добавили, что экзамен уже запланирован на 7 декабря.  Губернатор отметил, что дату изменили. Школьники будут писать итоговое сочинение на месяц позже. Это будет происходить в школах. Власти подберут безопасные учебные заведения.

Белгородские ученики из приграничных школ напишут итоговое сочинение на месяц позже
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Кушать станет дорого

В Старом Осколе вырастет стоимость питания в детских садах до 2600 рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чесноков. Так, с 1 января произойдёт повышение на 300 рублей, с 1 апреля — ещё на 270. Ранее повышение стоимости питания было в апреле 2020 года. Сумма составляла 2030 рублей. Изменение стоимости Чесноков объяснил ростом цен на продукты питания и необходимостью удержать качество питания детей на прежнем уровне.

 

 

В Старом Осколе повысят стоимость питания в детских садах
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Гладков#Итоговое сочинение#Школьники#Старый Оскол#Питание
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