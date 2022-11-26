Гладков стал губернатором года, а школьники напишут позже итоговое сочинение

В Старом Осколе вырастет стоимость питания в детских садах до 2600 рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чесноков. Так, с 1 января произойдёт повышение на 300 рублей, с 1 апреля — ещё на 270. Ранее повышение стоимости питания было в апреле 2020 года. Сумма составляла 2030 рублей. Изменение стоимости Чесноков объяснил ростом цен на продукты питания и необходимостью удержать качество питания детей на прежнем уровне.