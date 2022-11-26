Эксперты подвели итоги Первого Российского винодельческого форума

Кроме того, в ходе форума глава Роскачества Максим Протасов рассказал об итогах пятого ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». Он озвучил оценки в двух основных категориях – красные и белые вина. В 2022 году Роскачество провело исследование 500 образцов вин, которые произвели исключительно из винограда, выращенного в России.