Эксперты подвели итоги Первого Российского винодельческого форума

За два дня форум посетили свыше 1700 человек: профессионалы отрасли, рестораторы, представители торговли, журналисты и блогеры, пишет newsnn.ru. Свыше 150 спикеров участвовали в 43 сессиях, презентациях и мастер-классах. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером события. Об этом информирует wineforum.info.
В ходе пленарного заседания «Виноделие России: новая орбита» выступила заместитель главы Кабинета министров России Виктория Абрамченко.
По словам советника президента страны Антона Кобякова, по итогам форума специалисты обобщат идеи профессионального сообщества. Эти идеи должны помочь решить самые острые проблемы, которые встали перед отраслью, растущей быстрыми темпами.
Глава правления ФСРО "Ассоциация виноградарей и виноделов России" Дмитрий Киселев сказал, что организаторы решили проводить винодельческий форум ежегодно.
Киселев назвал Москву самым крупным потребителем вина среди всех субъектов РФ. АВВР лишь год, и символично, что итоги первого года подведены таким ярким событием, как Первый Российский винодельческий форум.
Дмитрий Киселев поблагодарил председателя организационного комитета форума – вице-премьера Викторию Абрамченко – и Фонд Росконгресс за хорошую подготовку и проведение самого важного винного мероприятия России.
Делегаты форума согласились, что отечественное виноделие - наиболее динамично развивающаяся отрасль сельского хозяйства. Несмотря на геополитическую ситуацию, российское вино имеет огромный потенциал для экспорта, особенно в Китай.
Кроме того, в ходе форума глава Роскачества Максим Протасов рассказал об итогах пятого ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». Он озвучил оценки в двух основных категориях – красные и белые вина. В 2022 году Роскачество провело исследование 500 образцов вин, которые произвели исключительно из винограда, выращенного в России.