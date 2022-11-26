Что говорят белгородцам о наступлении и обстрелах: итоги недели

Неделя в Белгородской области прошла относительно тихо, если сравнивать с предыдущей. При этом прошлая неделя была неспокойной даже в выходные дни. В понедельник, 21 ноября, Владимир Перцев сообщил, что Белгородский район за три дня попал под обстрел 36 раз.
Во вторник, 22 ноября, под обстрел попал Шебекинский горокруг. Большая часть удара пришлась на село Новая Таволжанка. Пострадал госпиталь для ветеранов войн. Семерых пациентов после этого решили перевести в другие медучреждения. В Шебекино погибла женщина – её отбросило взрывной волной, она получила черепно-мозговую травму. В ГТРК «Белгород» сняли репортаж на месте обстрела.
В этот же день стало известно о гибели пожилой пары белгородцев в машине, наехавших на мину. Они поехали в Староселье Краснояружского района, где объявили режим ЧС, чтобы забрать вещи из дома. Но на дороге лежало дерево, которое пенсионеры решили объехать по обочине – и подорвались на боеприпасе. Супруги скончались на месте. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вечером жители села Красная Нива начали получать сообщения об обстреле от РСЧС. Их просили спуститься в укрытия и ни в коем случае не выходить на улицу. Позже официальной информации об обстреле так и не появилось, как и о пострадавших.
23 ноября ВСУ атаковали село Устинка Белгородского района. В результате происшествия повредили линии электропередачи и частный дом. Без света временно остались три села – Устинка, Лозовое и Нечаевка.
А в Белгороде в это время было громко. О прилётах не сообщали.
25 ноября вновь произошли несколько обстрелов. В Валуйском округе под миномётный обстрел попали сёла Бирюч и Старый Хутор. Никто не пострадал, но повреждения зафиксировали в домах, хозпостройках и Доме культуры. А в посёлке Ленинский Шебекинского округа в дом попал снаряд. Также никто не пострадал, а семью, проживающую в доме, перевезли в безопасное место.
За последний месяц на подлёте к границе Белгородской области сбили 21 дрон. Об этом 23 ноября сообщил Вячеслав Гладков.
Наверняка уже все белгородцы, которые остались в Белгородской области, понимают сложность нахождения в приграничном регионе. Регулярные обстрелы, пострадавшие и погибшие, отключения электроэнергии, дистанционное обучение и удалённая работа. Всё это связано со специальной военной операцией. При этом даже губернатор Вячеслав Гладков заявляет, что область готова к разным вариантам развития событий.
Что глава региона говорит о переезде и безопасно ли оставаться – можно узнать здесь. Но более драматизировать ситуацию мы не будем. Расскажем новости, которые есть.
На федеральном телеканале «Россия 1», во время программы «60 минут», заговорили о возможном наступлении вооружённых сил Украины на территорию России. Мнение о захвате «условного Шебекино или условных Валуек» принадлежит генералу-лейтенанту СВР в отставке Леониду Решетникову.
Эксперт Геннадий Алёхин, в свою очередь, назвал возможность масштабной атаки ВСУ с военной точки зрения полным безумием. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опроверг информацию о захвате Шебекино и Валуек. Он сообщил, что сейчас на Белгородскую область никто не наступает, а если будет, — всех жителей сразу же оповестят. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов придерживается того же мнения.
Жителей Белгородского района эвакуировать не планируют, но власти готовы помочь с переселением всем желающим. Напомним, в Белгородской области идёт строительство оборонительной линии. Сейчас в регионе продолжают укреплять рубежи.
Заметим, что о планах наступления ВСУ говорят не только в отношении приграничных областей, но и столицы России – Москвы. Правда, военные эксперты считают такой сценарий невозможным.
Помимо проблем приграничного региона, в Белгородской области начались и серьёзные сложности с финансами.
Наступили тяжёлые времена в металлургической промышленности, которая является основным источником дохода Белгородской области. Так, налоговые отчисления металлургов снизились на 19% в сравнении с 2021 годом. Это связано с резким сокращением налога на прибыль от горно-металлургического комплекса региона. Во втором полугодии этих налогов и вовсе не было. Как итог – отчисления налогов от металлургов уменьшились на 38 млрд рублей.
В 2023 году дефицит бюджета может достичь 16,9 млрд рублей. А государственный долг области к следующему году увеличится до 31,1 млрд рублей. Одно следует из другого – рост долга напрямую связан с дефицитом областного бюджета и привлечением заимствований на погашение долговых обязательств.
При этом у Белгородской области в этом году появился новый и весьма объёмный пункт расходов, который напрямую связан с проведением спецоперации. А именно: из областного бюджета с февраля потратили на СВО 13 мрлд рублей. На соцвыплаты мобилизованным и антитеррористическую поддержку ушло свыше 2 млрд рублей. Надеемся, область сможет справиться с происходящим, выплатить долги и вернуть экономическую стабильность.