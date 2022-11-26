Что говорят белгородцам о наступлении и обстрелах: итоги недели

В этот же день стало известно о гибели пожилой пары белгородцев в машине, наехавших на мину. Они поехали в Староселье Краснояружского района, где объявили режим ЧС, чтобы забрать вещи из дома. Но на дороге лежало дерево, которое пенсионеры решили объехать по обочине – и подорвались на боеприпасе. Супруги скончались на месте. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.