Бывшего пограничника из Белгорода задержали за браконьерство

В Яковлевском округе, недалеко от хутора Федоренков, задержали браконьера. Им оказался бывший сотрудник правоохранительных органов из Белгорода. Поймали его на территории заказника «Угримский».
В машине у мужчины нашли гладкоствольный карабин «Вепрь», светошумовую гранату, тубу от гранатомёта и тушу косули европейской. Полиция проверяет, нет ли на территории заказника взрывчатых веществ.
Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы — на тот же срок. Также ему предстоит выплатить ущерб государственному охотничьему фонду в размере 280 тыс. рублей.
Напоминаем, сейчас на территории Белгородской области запретили любительскую и спортивную охоту.