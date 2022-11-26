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Бывшего пограничника из Белгорода задержали за браконьерство

Сегодня, 16:05
Фото: управление Экоохотнадзора Белгородской области
В машине мужчины нашли целый склад оружия. Об этом сообщили в управлении экоохотнадзора Белгородской области.

В Яковлевском округе, недалеко от хутора Федоренков, задержали браконьера. Им оказался бывший сотрудник правоохранительных органов из Белгорода. Поймали его на территории заказника «Угримский».

В машине у мужчины нашли гладкоствольный карабин «Вепрь», светошумовую гранату, тубу от гранатомёта и тушу косули европейской. Полиция проверяет, нет ли на территории заказника взрывчатых веществ.

Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы — на тот же срок. Также ему предстоит выплатить ущерб государственному охотничьему фонду в размере 280 тыс. рублей.

Напоминаем, сейчас на территории Белгородской области запретили любительскую и спортивную охоту.

Фото: управление Экоохотнадзора Белгородской области
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Экоохотнадзор#Браконьер#Браконьерство#Оружие
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