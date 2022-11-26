Бывшего пограничника из Белгорода задержали за браконьерство

Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы — на тот же срок. Также ему предстоит выплатить ущерб государственному охотничьему фонду в размере 280 тыс. рублей.