Братья Немковы рассказали о чемпионском титуле и отказе своих детей драться

Его старший брат Виктор Немков второй раз стал чемпионом мира. Первый раз в 2011 году, но бывших спортсменов не бывает. Спустя 11 лет Виктор взял золото в боевом самбо на чемпионате мира в Бишкеке. Боец рассказал, что эмоции такие же волнительные и приятные. По словам чемпиона мира, волнения перед боем не было, настрой был только на победу. Причём после этого был бой Вадима, поэтому нужно было порадовать его и настроить на хороший поединок, говорит Виктор.