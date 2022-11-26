Братья Немковы рассказали о чемпионском титуле и отказе своих детей драться

В Белгород приехали братья Вадим и Виктор Немковы, которые недавно завоевали одни из самых почётных титулов для спортсменов. Вадим Немков выиграл поединок у бойца из США Кори Андерсона и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе Гран-при Bellator, спортсмен забрал главный приз турнира — $ 1 млн. Виктор Немков провёл схватку в Киргизии и завоевал титул чемпиона мира по спортивному и боевому самбо.
26 ноября в «Белгород-Арене» спортсмены вместе со своим главным тренером Виталием Бондаренко ответили на вопросы журналистов. Первый же вопрос: на что Вадим потратит выигранный 1 млн долларов, но боец признался, что ещё не знает точную сумму, которая достанется именно ему.
Ещё не знаю. Я только приехал, девять часов в пути, акклиматизация, плюс сплю сейчас по два часа. Этот вопрос звучит от всех, но я ещё пока ничего не получил. Санкции, ещё больше месяца их будут выводить, комиссии – это тяжёлый процесс.
Вадим Немков
Его старший брат Виктор Немков второй раз стал чемпионом мира. Первый раз в 2011 году, но бывших спортсменов не бывает. Спустя 11 лет Виктор взял золото в боевом самбо на чемпионате мира в Бишкеке. Боец рассказал, что эмоции такие же волнительные и приятные. По словам чемпиона мира, волнения перед боем не было, настрой был только на победу. Причём после этого был бой Вадима, поэтому нужно было порадовать его и настроить на хороший поединок, говорит Виктор.
У обоих спортсменов есть дети, они также занимаются спортом: кто-то – плаванием, кто-то – гимнастикой, но пока никто драться не хочет, смеются братья. Но спортсмены поддерживают решение детей, главное — занятие спортом, а не драки.
На пресс-конференции тренер бойцов Виталий Бондаренко затронул проблему, решения которой он пока не нашёл. По его словам, она сильно его тревожит — нынешнее поколение не верит в себя, сейчас меньше юных спортсменов хотят по-настоящему заниматься.
Тяжело выстроить треугольник: «спортсмен — родитель — тренер». Родители сильно переживают за своих детей, боятся, что они простудятся на тренировках. Раньше мы занимались и при – 20 градусах и при +35, играли в хоккей, бегали, для этого одевались и обматывали ноги пленкой. Это сейчас есть непромокаемая обувь, а тогда её не было. Сейчас на тренировку при +6 приходит треть ребят. Я пока не понимаю, почему так произошло.
Виталий Бондаренко
Кроме вопросов, на пресс-конференции прозвучала и просьба — братьев попросили провести бой в «Белгород-Арене». Вадим рассказал, что в этом году был запланирован турнир в честь Владимира Воронова, но из-за сложной ситуации в регионе осуществить задуманное пока не удалось. Но спортсмены пообещали совместно с организаторами подумать, когда можно провести состязания в Белгороде.