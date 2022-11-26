Боец Вадим Немков вернулся в Белгород чемпионом мира с миллионом долларов

Встреча с белгородскими спортсменами прошла в «Белгород-Арене». 19 ноября в Чикаго боец смешанных единоборств Вадим Немков выиграл бой у американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288. Наш земляк защитил чемпионский титул в полутяжёлом дивизионе, к победе шла хорошая награда — один миллион долларов. Как признался сам боец, он ещё не знает, сколько из выигрыша достанется именно ему, поэтому пока не строит планы о том, куда потратит призовые деньги.
Его брат Виктор Немков тоже вернулся с победой, 11 ноября он провёл схватку в Киргизии и завоевал титул чемпиона мира по спортивному и боевому самбо. Последний раз он получал эту награду 11 лет назад. 11 числа родился первый сын спортсмена, поэтому Виктор считает его символическим для себя. Он верит, что оно приносит удачу.
Поклонников спортсменов было так много, что автограф-сессия затянулась на 1,5 часа. Поздравить бойцов пришли спортсмены из школы олимпийского резерва.
Мы занимаемся в школе боевых искусств Станислава Кржеменевского, у нас занимаются дети от шести лет, а в 16 они могут перейти в мужскую или женскую категорию и выступать на чемпионатах. Мне уже 18, поэтому я начал соревнования. Я слежу за боями Немковых, когда-нибудь я тоже мечтаю выступить на чемпионате мира или Европы.
Владислав Кожемевский, спортсмен
Все гости смогли получить долгожданный именной автограф своих кумиров. Для подписи и взрослые, и дети приносили свои футболки, перчатки, тренировочные подушки, а некоторые попросили оставить фотограф прямо на теле.