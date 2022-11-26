Боец Вадим Немков вернулся в Белгород чемпионом мира с миллионом долларов

Встреча с белгородскими спортсменами прошла в «Белгород-Арене». 19 ноября в Чикаго боец смешанных единоборств Вадим Немков выиграл бой у американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288. Наш земляк защитил чемпионский титул в полутяжёлом дивизионе, к победе шла хорошая награда — один миллион долларов. Как признался сам боец, он ещё не знает, сколько из выигрыша достанется именно ему, поэтому пока не строит планы о том, куда потратит призовые деньги.