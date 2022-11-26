Белгородские ученики из приграничных школ напишут итоговое сочинение на месяц позже

Родители школьников из Шебекино обратились к губернатору области в прямом эфире с просьбой провести итоговое сочинение в онлайн-формате, чтобы их дети не рисковали и не писали сочинение в школе. Экзамен уже запланирован на 7 декабря.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что дату экзамена изменили: дети будут писать итоговое сочинение на месяц позже. Но писать сочинение всё равно придётся в школах. Власти выберут те школы, в которых дети смогут безопасно написать итоговые сочинения.
Все муниципальные образования, где объявлено дистанционное обучение, будут проводить экзамен не 7 декабря, а в начале января. Три попытки на написание сочинения останутся, не переживайте. А расположим детей для проведения экзамена в безопасных местах. Всю информацию до вас доведут через руководство школы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что все школьники Белгородской области с 31 октября обучаются дистанционно. Связано это решение с обстрелами Белгородской области.