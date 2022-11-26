Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородские ученики из приграничных школ напишут итоговое сочинение на месяц позже

Сегодня, 21:36
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона во время прямого эфира.

Родители школьников из Шебекино обратились к губернатору области в прямом эфире с просьбой провести итоговое сочинение в онлайн-формате, чтобы их дети не рисковали и не писали сочинение в школе. Экзамен уже запланирован на 7 декабря.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что дату экзамена изменили: дети будут писать итоговое сочинение на месяц позже. Но писать сочинение всё равно придётся в школах. Власти выберут те школы, в которых дети смогут безопасно написать итоговые сочинения.

Все муниципальные образования, где объявлено дистанционное обучение, будут проводить экзамен не 7 декабря, а в начале января. Три попытки на написание сочинения останутся, не переживайте. А расположим детей для проведения экзамена в безопасных местах. Всю информацию до вас доведут через руководство школы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что все школьники Белгородской области с 31 октября обучаются дистанционно. Связано это решение с обстрелами Белгородской области.

В Белгородской области часть школьников будут учиться дистанционно до 1 декабря
Узнать подробнее
Читайте также:
Всем белгородским школьникам на дистанте планируют выдавать сухпайкиБелгородке вручили повестку из-за отказа говорить учителю, где находится школьникВячеслав Гладков объяснил, каким белгородским школьникам выдают сухпайкиТрое белгородских школьников стали «гордостью Родины»
#Александра Склярова#Образование#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Итоговое сочинение
Подпишитесь
В Белгороде начали устанавливать указатели до временных укрытий
Сегодня, 18:56
Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде
Сегодня, 09:13
Белгородец пожаловался на украинское радио, где крутят антироссийские песни
Сегодня, 20:17
Жителей села Устинка под Белгородом «забыли» вывезти из-под обстрелов
Сегодня, 16:41
Вячеславу Гладкову рассказали о мирном жителе в плену у ВСУ
Сегодня, 18:04