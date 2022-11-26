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Белгородец решил заработать на продаже осколка боеприпаса

Сегодня, 18:30
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
На «Авито» житель Валуек выставил на продажу осколок от боеприпаса.

В интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже «Асколка». Продавец из Валуек указал, что товар б/у. По словам валуйчанина, он нашёл осколки и решил их недорого продать. Цена действительно указана символическая — 100 рублей.

Вдруг кому-то пригодится или просто на память. Правда, жители Белгородской области сами могут найти такие осколки. Хотя сомнительно, что они захотят их искать и тем более оставлять у себя. Надежда только на россиян, которые не проживают в приграничных регионах.

А если серьёзно — надеемся, что это не станет новым бизнесом для белгородцев. Иначе несчастных случаев нам не избежать. Только на этой неделе на боеприпасе подорвалась супружеская пара в машине, объезжая по обочине дерево.

Мы объявление на сайте «Авито» не нашли. Возможно, продавец осколков уже нашёл своего покупателя.

Фото: Белгород №1
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Валуйки#Операция на Украине#Осколки#Продажа#Авито
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