Белгородец решил заработать на продаже осколка боеприпаса

В интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже «Асколка». Продавец из Валуек указал, что товар б/у. По словам валуйчанина, он нашёл осколки и решил их недорого продать. Цена действительно указана символическая — 100 рублей.
Вдруг кому-то пригодится или просто на память. Правда, жители Белгородской области сами могут найти такие осколки. Хотя сомнительно, что они захотят их искать и тем более оставлять у себя. Надежда только на россиян, которые не проживают в приграничных регионах.
А если серьёзно — надеемся, что это не станет новым бизнесом для белгородцев. Иначе несчастных случаев нам не избежать. Только на этой неделе на боеприпасе подорвалась супружеская пара в машине, объезжая по обочине дерево.
Мы объявление на сайте «Авито» не нашли. Возможно, продавец осколков уже нашёл своего покупателя.