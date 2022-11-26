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«Белгород-Арена» в 2023 году потратит на клининг 25 млн рублей

Сегодня, 19:57
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Спортивный комплекс ищет клининговую компанию, которая обеспечит арену ежедневной уборкой в течение следующего года.

На сайте госзакупок 25 ноября появилась заявка от ОГАУ «Белгород-Арена». Спорткомплекс находится в поисках подрядчика со своей или арендованной техникой, который организует с 1 января по 31 декабря 2023 года клининговые услуги и уборку прилегающей территории за 25,1 млн рублей.

Уборка, согласно документам, должна быть ежедневной, в том числе в выходные и праздничные дни. Осуществляться она будет во время работы комплекса – с 7:00 до 23:00. При этом уборка подразделяется на несколько видов: основная и поддерживающая, генеральная и «дополнительные работы», например, при аварийных ситуациях. На подрядчика ложится задача не только обеспечить для клининга персонал и необходимую технику, но и расходные материалы, а также выдать уборщикам единую фирменную одежду.

Площадь внутренних помещений в «Белгород-Арене» составляет 31 879,5 квадратных метров. Прилегающая территория спорткомплекса ещё больше – 41 291 «квадрат». Снаружи арене требуются услуги по механизированной и ручной уборке и благоустройству.

Заявки принимаются до 5 декабря.

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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Белгород#Белгород Арена#Клининг#Уборка#Госзакупки
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