«Белгород-Арена» в 2023 году потратит на клининг 25 млн рублей

Уборка, согласно документам, должна быть ежедневной, в том числе в выходные и праздничные дни. Осуществляться она будет во время работы комплекса – с 7:00 до 23:00. При этом уборка подразделяется на несколько видов: основная и поддерживающая, генеральная и «дополнительные работы», например, при аварийных ситуациях. На подрядчика ложится задача не только обеспечить для клининга персонал и необходимую технику, но и расходные материалы, а также выдать уборщикам единую фирменную одежду.