Жителей села Устинка под Белгородом «забыли» вывезти из-под обстрелов

Белгородка во время прямого эфира спросила у губернатора области Вячеслава Гладкова, почему жителей села Устинка, которое ежедневно находится под обстрелами, не перевезут в безопасное место. По её словам, жители вынуждены прятаться в подвалах, потому что власти не предложили им временно переехать.
Однако глава региона заверил женщину, что людям переехать предлагали, но некоторые решили остаться в своих домах.
Глава села прошёл по каждому дому, там всего порядка 80 человек проживает. Но в пункты временного размещения никто переехать не захотел, уехали к родственникам. Часть людей захотели остаться и прятаться в подвалах. Мы предлагаем покинуть дома и переехать в пункт временного размещения, но если к вам не приходили и такое не предлагали, то предоставьте мне полную информацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 23 ноября стало известно о возможной эвакуации жителей из села Устинка в пункты временного размещения. Информацию о переселении власти одобрили: сейчас всех желающих переселяют в ФОК «Звёздный» в Бессоновке.