Жителей села Устинка под Белгородом «забыли» вывезти из-под обстрелов

Белгородка во время прямого эфира спросила у губернатора области Вячеслава Гладкова, почему жителей села Устинка, которое ежедневно находится под обстрелами, не перевезут в безопасное место. По её словам, жители вынуждены прятаться в подвалах, потому что власти не предложили им временно переехать.