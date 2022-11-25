Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Жителей села Устинка под Белгородом «забыли» вывезти из-под обстрелов

Сегодня, 16:41
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Белгородка рассказала Вячеславу Гладкову в прямом эфире, что люди вынуждены сидеть в подвалах, потому что никто не предложил перевезти их в безопасное место.
Сюжет
Обстрел

Белгородка во время прямого эфира спросила у губернатора области Вячеслава Гладкова, почему жителей села Устинка, которое ежедневно находится под обстрелами, не перевезут в безопасное место. По её словам, жители вынуждены прятаться в подвалах, потому что власти не предложили им временно переехать.

Однако глава региона заверил женщину, что людям переехать предлагали, но некоторые решили остаться в своих домах.

Глава села прошёл по каждому дому, там всего порядка 80 человек проживает. Но в пункты временного размещения никто переехать не захотел, уехали к родственникам. Часть людей захотели остаться и прятаться в подвалах. Мы предлагаем покинуть дома и переехать в пункт временного размещения, но если к вам не приходили и такое не предлагали, то предоставьте мне полную информацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 23 ноября стало известно о возможной эвакуации жителей из села Устинка в пункты временного размещения. Информацию о переселении власти одобрили: сейчас всех желающих переселяют в ФОК «Звёздный» в Бессоновке.

Жителей белгородского села могут переселить в безопасное место
Узнать подробнее
Читайте также:
Миномётный обстрел в Валуйском горокруге: пострадали дома, хозпостройки, ДКЖителей села Бирюч в Белгородской области предупреждают об обстрелеВ Шебекинском горокруге снаряд попал в жилой домСнаряды упали рядом со школой в Шебекино
#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Эвакуация жителей
Подпишитесь
Миномётный обстрел в Валуйском горокруге: пострадали дома, хозпостройки, ДК
Сегодня, 12:48
Сколько будут платить белгородцы за холодную воду и водоотведение с 1 декабря
Сегодня, 12:42
Шоколад «Алёшка» появился на прилавках Центрального рынка в Белгороде
Сегодня, 09:13
Длившиеся 5 лет судебные тяжбы банкрота и свинокомплекса «Агро-Белогорья» завершились
Сегодня, 10:34
Land Cruiser банкротящегося «ЭкспертПроектСтроя» продали в УК его бывшего директора
Сегодня, 10:44
Большинство читателей «Бел.Ру» против новогоднего салюта в Белгороде
Сегодня, 11:29