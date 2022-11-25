Вячеславу Гладкову рассказали о мирном жителе в плену у ВСУ

В прямом эфире женщина сообщила губернатору, что её 22-летний брат, не являющийся военнослужащим, попал в плен ВСУ, и попросила властей помочь в его освобождении.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что постарается сделать всё возможное, чтобы решить эту проблему.
Сбросьте мне в приёмную всю информацию. Я её передам уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой. Постараемся помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что на пресс-конференции 21 ноября стало известно об освобождении шестерых белгородцев, которые попали в плен в ходе спецоперации.