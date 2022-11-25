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Вячеславу Гладкову рассказали о мирном жителе в плену у ВСУ

Сегодня, 18:04
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Жительница Белгородской области сообщила губернатору во время прямого эфира, что её брата взяли в плен.

В прямом эфире женщина сообщила губернатору, что её 22-летний брат, не являющийся военнослужащим, попал в плен ВСУ, и попросила властей помочь в его освобождении.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что постарается сделать всё возможное, чтобы решить эту проблему.

Сбросьте мне в приёмную всю информацию. Я её передам уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой. Постараемся помочь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что на пресс-конференции 21 ноября стало известно об освобождении шестерых белгородцев, которые попали в плен в ходе спецоперации. 

Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев
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#Александра Склярова#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Татьяна Москалькова#Плен#ВСУ
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