В школе в Кабардино-Балкарии девятиклассников переодели в террористов и выдали учебное оружие. Они «захватывали» заложников. Оказалось, что это были учения.
Креативный подход, как пишет издание, оценили не все. На видео с учениями обратили внимание местные активисты. Интересно, что об «операции» знали как сами школьники, так и их родители.
Руководство учреждения объяснило, что они получили распоряжение от властей провести мероприятия, которые направлены на отработку норм безопасности при обнаружении бомб или захвате заложников. Участие в инсценировке принимал только один класс.