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В школе в Кабардино-Балкарии девятиклассников переодели в террористов

Сегодня, 14:49
Детям выдали учебное оружие и провели инсценировку с «захватом» заложников. Так проводились учения по нормам безопасности, пишут «Народные новости».

В школе в Кабардино-Балкарии девятиклассников переодели в террористов и выдали учебное оружие. Они «захватывали» заложников. Оказалось, что это были учения.

Креативный подход, как пишет издание, оценили не все. На видео с учениями обратили внимание местные активисты. Интересно, что об «операции» знали как сами школьники, так и их родители.

Руководство учреждения объяснило, что они получили распоряжение от властей провести мероприятия, которые направлены на отработку норм безопасности при обнаружении бомб или захвате заложников. Участие в инсценировке принимал только один класс. 

 

#Наталья Корявых#Кабардино-балкария#Школьники инсценировали захват заложников
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