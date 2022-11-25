В Шебекинском горокруге снаряд попал в жилой дом

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на странице в своих соцсетях, что посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе попал под обстрел 25 ноября. В результате, снарядом был разрушен один жилой дом.
Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что сегодня под обстрел также попали сёла Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. По информации губернатора, пострадавших нет, но повреждены два частных домовладения.