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В Шебекинском горокруге снаряд попал в жилой дом

Сегодня, 15:46
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на странице в своих соцсетях, что посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе попал под обстрел 25 ноября. В результате, снарядом был разрушен один жилой дом.

Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что сегодня под обстрел также попали сёла Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. По информации губернатора, пострадавших нет, но повреждены два частных домовладения.

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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ
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