В селе под Белгородом 40 человек выживают под ежедневными обстрелами

Отметим, что сегодня в прямом эфире губернатора Вячеслава Гладкова на отсутствие предложений о переселении в безопасное место пожаловалась белгородка. По её словам, жителям Устинки не предложили покинуть территорию, поэтому они вынуждены прятаться в подвалах. Но глава региона отметил, что предложения жителям поступали.