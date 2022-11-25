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В селе под Белгородом 40 человек выживают под ежедневными обстрелами

Сегодня, 17:21
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Половину жителей уже переселили в пункт временного размещения, сообщает глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Обстрел

Во время прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке за сегодняшний день и отметил, куда желающих белгородцев переселяют из села Устинка.

За сегодня в Устинку зафиксировали три прилёта, повреждений нет. Но село продолжают ежедневно обстреливать, поэтому советуем жителям переехать в безопасное место. Сейчас в Устинке осталось порядка 40 человек, половина жителей покинули свои дома. Всех желающих мы заселяем в ФОК «Звёздный» в Бессоновке.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Кроме того, за 25 ноября было зафиксировано ещё четыре прилёта в Наумовку и Красный Хутор. Снаряды попали в поле, поэтому пострадавших и повреждений нет.

Отметим, что сегодня в прямом эфире губернатора Вячеслава Гладкова на отсутствие предложений о переселении в безопасное место пожаловалась белгородка. По её словам, жителям Устинки не предложили покинуть территорию, поэтому они вынуждены прятаться в подвалах. Но глава региона отметил, что предложения жителям поступали.

Жителей села Устинка под Белгородом «забыли» вывезти из-под обстрелов
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#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Переселение
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