В небе над Белгородом вновь слышны взрывы

25 ноября в Белгороде снова было громко. Похожий на взрыв звук горожане слышали в районе 15:00. Громко было не только в Белгороде, но и в Белгородском районе, пишут очевидцы в соцсетях.
В небе после громких звуков заметили характерные следы. Официальной информации о том, что это было, не поступало.
Тем временем ранее сообщалось об обстреле валуйского села Бирюч. СМС с просьбой спуститься в укрытие получили не только жители села, но и жители города Бирюча в Красногвардейском районе. Подтверждения информации об обстреле не было.