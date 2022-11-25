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В небе над Белгородом вновь слышны взрывы

Сегодня, 12:22
Фото: «Блэтгород»
Громкие звуки раздались в районе 15:00. Слышали их не только в областном центре, но и в Белгородском районе.

25 ноября в Белгороде снова было громко. Похожий на взрыв звук горожане слышали в районе 15:00. Громко было не только в Белгороде, но и в Белгородском районе, пишут очевидцы в соцсетях.

В небе после громких звуков заметили характерные следы. Официальной информации о том, что это было, не поступало.

Тем временем ранее сообщалось об обстреле валуйского села Бирюч. СМС с просьбой спуститься в укрытие получили не только жители села, но и жители города Бирюча в Красногвардейском районе. Подтверждения информации об обстреле не было.

Жителей села Бирюч в Белгородской области предупреждают об обстреле
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Шум#Взрыв#Инна Рогова
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