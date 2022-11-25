В Белгородской области затягиваются сроки переселения из аварийного жилья. Переселить не удаётся ещё 490 граждан по 18 контрактам из 34. Сроки передачи квартир затянулись.
Прокурор Белгородской области во время заседания коллегии рассказал, что после актов прокурорского реагирования в 2022 году переселили 149 белгородцев. Причиной происходящего стали недобросовестные застройщики, а также отсутствие должного контроля со стороны министерства ЖКХ региона.
Также в прокуратуре обсудили вопросы, касающиеся преступлений экономической направленности. В 2022 году общее число правонарушений такого рода сократилось, как и количество возбуждаемых уголовных дел.
Ранее сообщалось, что порядка 2,1 тыс. белгородцев должны расселить из аварийного жилья. На эти цели выделили 940 млн рублей. Также стало известно, что для жителей региона собирались закупить 693 квартиры для переселения.