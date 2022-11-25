В Белгородской области затягиваются сроки переселения из аварийного жилья

Прокурор Белгородской области во время заседания коллегии рассказал, что после актов прокурорского реагирования в 2022 году переселили 149 белгородцев. Причиной происходящего стали недобросовестные застройщики, а также отсутствие должного контроля со стороны министерства ЖКХ региона.