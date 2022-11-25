В Белгородской области за три года поменяют все школьные учебники

Как отметил чиновник, в 2023 году нововведения коснутся замены учебников, тетрадей и пособий. На приобретение комплектов учебников по новым стандартам ФГОС в новом бюджетном цикле предусмотрено около 1 млрд рублей ежегодно.
Это более чем в два раза больше существующих объёмов. В 2023 году новые учебники закупят для учащихся 1-2 и 5-6 классов. А за три года должны заменить все учебники.
Напомним, ранее Боровик озвучил, что с января 2023 года в Белгородской области вводится универсальное пособие для семей с детьми, которое объединит шесть действующих выплат и будет выплачиваться через ПФР.