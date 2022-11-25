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В Белгородской области за три года поменяют все школьные учебники

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
В ходе заседания облудумы заместитель главы региона Владимир Боровик представил проект бюджета на 2023 год и плановый трёхлетний период. Часть заложенных средств направят на закупку школьных учебников нового стандарта.

Как отметил чиновник, в 2023 году нововведения коснутся замены учебников, тетрадей и пособий. На приобретение комплектов учебников по новым стандартам ФГОС в новом бюджетном цикле предусмотрено около 1 млрд рублей ежегодно.

Это более чем в два раза больше существующих объёмов. В 2023 году новые учебники закупят для учащихся 1-2 и 5-6 классов. А за три года должны заменить все учебники.

Напомним, ранее Боровик озвучил, что с января 2023 года в Белгородской области вводится универсальное пособие для семей с детьми, которое объединит шесть действующих выплат и будет выплачиваться через ПФР.

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